Pokémon GO zeigt Durchbruch und Rampenlicht-Stunden im August

In Pokémon GO erwartet euch im August Zurrokex im Forschungsdurchbruch. Außerdem starten wieder vier Rampenlicht-Stunden. Wir zeigen euch die Events im August.

Was ist neu? Pünktlich zum Ende Juli 2020 stellen die Entwickler von Pokémon GO vor, was euch im August 2020 erwartet. Darunter ein neuer Forschungsdurchbruch und vier neue Rampenlicht-Stunden. Auch ein Entschädigungs-Event für das GO Fest 2020 ist geplant.

Forschungsdurchbruch im August

Wen trefft ihr da? Erledigt ihr an sieben Tagen erfolgreich eine Feldforschung und holt euch dafür Stempel, dann schaltet ihr damit einen Forschungsdurchbruch frei. Dieser besteht im August aus Items und einer Begegnung mit Zurrokex – dem Hautwechsel-Pokémon.

Zurrokex ist ein Pokémon aus der 5. Generation und gehört zu den Typen Unlicht und Kampf. Besonders für PvP-Spieler könnte dieser Forschungsdurchbruch im August interessant sein.

Seine Weiterentwicklung ist Irokex. Passend mit einem Irokesen-Schnitt.

Wie lange bleibt das? Dieser Forschungsdurchbruch ist vom 1. August 2020 um 22:00 Uhr bis zum 1. September 2020 um 22:00 Uhr aktiv.

Ihr begegnet Zurrokex gerade auch in der Kampfliga.

Alle Rampenlicht-Stunden im August

Was ist das? Jeden Dienstagabend findet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde statt. In dieser Zeit tritt ein bestimmtes Pokémon in den Fokus und wird von einem Bonus begleitet, der das Event für Trainer interessant macht.

Niantic enthüllte jetzt die vier Rampenlicht-Stunden, die jeden Dienstag im August laufen.

Dienstag, 4. August

Welche Boni gibt es? An diesem Tag dreht sich alles um das Pokémon Seeper. Ihr erhaltet außerdem doppelt so viele Bonbons für das Fangen von Pokémon.

Shiny Seeper ist bereits seit Sommer 2019 im Spiel. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr also auch bei der Rampenlicht-Stunde einer schillernden Form begegnen.

Dienstag, 11. August

Welche Boni gibt es? Während des Events trefft ihr vermehrt auf Zobiris. Dazu gibt es für das Verschicken von Pokémon die doppelte Menge an Bonbons.

Zobiris ist seit Oktober 2017 als Shiny in Pokémon GO. Mit Glück trefft ihr auch eins bei der Rampenlicht-Stunde.

Dienstag, 18. August

Welche Boni gibt es? Im Fokus der Rampenlicht-Stunde steht das Pokémon Toxiped. Wenn ihr in der Event-Zeit Pokémon entwickelt, erhaltet ihr dafür doppelt so viele Erfahrungspunkte.

Toxiped gibt es bisher noch nicht als Shiny in Pokémon GO.

Dienstag, 25. August

Welche Boni gibt es? Während der letzten Rampenlicht-Stunde im August 2020 trefft ihr häufiger auf Kleinstein. Hinzu kommt ein Sternenstaub-Bonus. Fangt ihr in der Event-Zeit Pokémon, erhaltet ihr die doppelte Menge Sternenstaub.

Die Shiny-Form von Kleinstein ist bereits seit September 2018 in Pokémon GO zu fangen. Mit Glück trefft ihr so ein Exemplar auch während der Rampenlicht-Stunde.

Zu diesen Event-Tagen kommen noch weitere Ereignisse im August hinzu. Weil ihr beim GO Fest 2020 so gut wart, gibt es 3 Wochen lang Action. Dabei sind neue Pokémon in der Wildnis, andere Inhalte der Eier und spannende Raidbosse.