In Pokémon GO startet heute, am 3. August, die Rampenlichtstunde mit Magnetilo. Als Bonus erhaltet ihr mehr Sternenstaub während des Events. Wir zeigen euch alle Infos, die ihr für den Start heute wissen müsst.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Die Veteranen von euch sind mit dem Event schon vertraut. Jeden Dienstagabend läuft eine Rampenlichtstunde in Pokémon GO. Dabei steht dann ein ausgewähltes Pokémon eine Stunde lang im Fokus des Events. Es spawnt dann nahezu überall in der Wildnis und wird auch durch das Rauchmodul angelockt.

Dazu gibt es dann einen Bonus, der sich heute auf die Menge eures erhaltenen Sternenstaubs auswirkt. Das Event ist damit also für Anfänger und auch Veteranen interessant, denn Sternenstaub ist im Spiel immer wichtig, um eure Pokémon zu stärken.

Rampenlichtstunde mit Magnetilo – Startzeit und Bonus

Wann geht es los? Wie ihr das schon von den Events in der Vergangenheit kennt, beginnt die Rampenlichtstunde heute wieder um 18:00 Uhr Ortszeit. Das Event ist dann eine Stunde lang aktiv und endet gegen 19:00 Uhr Ortszeit. Dann laufen die Boni ab und die Spawns in der Wildnis normalisieren sich wieder.

Welchen Bonus gibt es? Heute dreht sich alles um Sternenstaub. Denn für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr während des Events die doppelte Menge an Sternenstaub. Nutzt das kleine Event heute also gut aus, wenn ihr euren Staub-Vorrat füllen wollt. Wer will, kann dazu auch noch ein Sternenstück zünden und damit noch mehr Staub kassieren.

Kombiniert ihr das Event auch noch mit Rauch, erwarten euch viele Magnetilo-Spawns und viel Staub.

Gibt es Shiny Magnetilo? Ja! Wenn ihr Glück habt, könnt ihr während der Rampenlichtstunde auf schillernde Magnetilo treffen und sie fangen. Das Shiny ist schon lange im Spiel, war allerdings kurzzeitig in Pokémon GO einfach nicht auffindbar.

In der folgenden Grafik seht ihr die Magnetilo-Familie in der normalen und in der schillernden Form:

Auf dem Bild seht ihr Magnetilo, Magneton und Magnezone in der normalen und in der Shiny-Form

Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute?

Das bringt sie euch: Alleine der Sternenstaub-Bonus dürfte für die meisten Spieler unter euch die größte Motivation sein, heute am Event teilzunehmen. Ob beim Pokémon-Tausch mit Freunden oder beim Pushen der eigenen Pokémon, den Staub braucht ihr immer wieder.

Hinzu kommt, dass sich das Bonbon-Sammeln von Magnetilo bezahlt macht. Denn die Weiterentwicklung Magnezone gehört zu den stärksten Elektro-Angreifern in Pokémon GO. Davon ein paar starke Exemplare in der Sammlung zu haben, macht euch bei Raids viel besser.

Werdet ihr heute bei der Rampenlichtstunde mit Magnetilo mitmachen oder lasst ihr das Event diesmal aus? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

Habt ihr in den letzten Tagen schon vom Schillerpin gehört? Wir zeigen euch, was der Schillerpin ist, von dem alle reden.