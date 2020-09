Heute startete aber auch ein anderes Event in Pokémon GO. Dort gibt es hauptsächlich große Pokémon zu fangen und einige tolle Boni solltet ihr ausnutzen .

Die doppelten EP für Entwicklungen sind ebenfalls nicht förderlich. Ihr könnt dadurch zwar in einer Stunde etwa 140.000 EP machen, wenn ihr voll durchentwickelt und dabei noch ein Glücksei nutzt, doch das ist im Verhältnis recht wenig. Für einen normalen Hyperfreund bekommt ihr stattdessen 100.000 EP und müsst deutlich weniger aufwenden. Für viele sind deshalb die EP und das Maximallevel nicht mehr so viel wert .

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event findet jeden Dienstag statt und stellt ein Pokémon in den Mittelpunkt. Passend dazu gibt es noch einen Bonus, den ihr ausnutzen könnt.

In Pokémon GO steht heute Abend, am 22. September, die Rampenlichtstunde mit Habitak an. Das Event sieht auf den ersten Blick ernüchternd aus, doch stimmt das?

