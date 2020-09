In Pokémon GO ist das letzte Mega-Event gestartet! Wir zeigen euch die Event-Details und verraten euch die 3 Highlights des Events rund um Shiny Dodu.

Das ist das Mega-Event: Heute, am 22. September, ist das Event um 8:00 Uhr morgens gestartet. Es ist das letzte Mega-Event eines dreiwöchigen Marathons in Pokémon GO.

Diesmal dreht sich alles um große Pokémon, Shiny Dodu und Mega-Gengar. Mittlerweile sind alle Einzelheiten zu Quests und Spawns bekannt, sodass wir euch die 3 großen Highlights des Events vorstellen können.

Alle Details zum letzen Mega-Event

Das sind die neuen Quests: Laut Berichten auf TheSilphRoad gibt es 3 neue Feldforschung im Event:

Fange 7 verschiedene Arten von Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Dodu (kann Shiny sein)

Besiegen einen Team-GO-Rocket-Rüpel Belohnung: 10 Mega-Energien von Bibor

Entwickle ein Mega-Bibor Belohnung: 20 Mega-Energien von Bibor



Es gibt wieder Mega-Energien durch Quests.

Diese Raid-Bosse gibt es: Obwohl es erst vor wenigen Tagen neue Raid-Bosse gab, wechselten die Pokémon erneut aus. Die Liste sieht jetzt wie folgt aus:

Raid-Level Pokémon Level-1-Raid (rotes Ei) Rettan*

Dodu*

Wailmer*

Praktibalk*

Klikk* Level-3-Raid (gelbes Ei) Onix*

Alola-Kokowei*

Pinsir*

Lapras*

Dragoran Mega-Raid (rot-weißes Ei) Mega-Bisaflor*

Mega-Glurak X*

Mega-Glurak Y*

Mega-Turtok*

Mega-Tauboss* Level-5-Raid (schwarzes Ei) Arktos

Welche Spawns gibt es? Die Liste der Spawns ist lang und es gibt so einige spannende Monster, die diesmal erscheinen. Besonders interessant dürften Lapras, Relaxo, Dodu, Woingenau und Alola-Kokowei sein. Sie tauchen in der Regel allesamt nicht so häufig auf und bis auf Relaxo können sie allesamt Shiny sein.

Diese 3 Dinge lohnen sich besonders

Die Event-Feldforschungen: Es gibt nur 3 neue Feldforschungen und alle 3 Aufgaben sind lohnenswert. Vor allem die Quest rund um Shiny Dodu ist stark, denn das neue Shiny möchte wohl jeder haben und die Quest ist perfekt dafür geeignet.

Die beiden Aufgaben für die Mega-Energien sind ebenfalls nicht schlecht. Wenn ihr diese Aufgaben fleißig verfolgt, dann könnt ihr immer wieder Mega-Entwicklungen durchführen und eure Medaille für diese Entwicklungen nach oben treiben.

Die seltenen Spawns: Wer nur ein bisschen im Event unterwegs ist, der wird sicherlich auf einige seltene Pokémon treffen. Lapras und Relaxo sind keine Seltenheit und sind immer wieder cool zu fangen.

Aber auch andere Spawns sind nicht alltäglich. Allein Dodu findet man außerhalb von Nestern und Events nur sehr selten. Pokémon wie Hariyama, Nockchan oder Kicklee tauchen aber auch auf.

Relaxo ist eines der Event-Pokémon

Die verlängerten Mega-Entwicklungen: Bisher hielten Mega-Entwicklungen nur 4 Stunden an. Das war für viele Trainer zu wenig für den vielen Aufwand, der dahinter steckt.

Nun halten Mega-Entwicklungen im Event-Zeitraum für ganze 12 Stunden. Ihr habt also fast den gesamten Tag über eine aktive Mega-Entwicklung.

Das lohnt sich durchaus für Raids. Mega-Glurak ist beispielsweise ein starker Konter gegen Arktos. Wenn ihr über den Tag verteilt einige Arktos-Raids machen wollt, dann könnte die Mega-Entwicklung von Glurak eine gute Idee sein.

Was ihr euch auf jeden Fall anschauen solltet, ist die neue begrenzte Forschung. Sie schaltet Mega-Gengar frei und sollte deshalb nicht vernachlässigt werden. Wenn ihr sie neben den anderen Aufgaben in Pokémon GO erledigt, dann solltet ihr keinerlei Probleme mit dem Abschluss der Aufgabe haben.