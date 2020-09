Wie lange bleiben die Raids so? Vermutlich bis zum 25. September. Dann verschwindet Arktos aus den Raids und macht Platz für Zapdos. Da werden die Raids vermutlich wieder durchgewürfelt. Arktos ist nur eines von 4 legendären Pokémon, die im September in Pokémon GO zu finden sind .

Die Mega-Pokémon listen wir hier bewusst nicht auf. Sie sind zwar allesamt verdammt stark, doch man muss dafür mehr als nur einen Raid machen und die Entwicklung hält nur 4 Stunden an. Hier muss also jeder selbst entscheiden, ob er sich die Mega-Entwicklungen leisten möchte.

Das ist die Liste: Wir zeigen euch hier jedes Monster, was aktuell in den Raids ist. Die Liste stammt von Trainern auf reddit , die nach und nach alle Pokémon zusammengetragen haben.

In Pokémon GO gibt es neue Raid-Bosse zu bekämpfen! Wir zeigen euch eine Liste der aktuellen Raids und verraten euch, welche sich besonders lohnen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 8 − 6 =

Insert

You are going to send email to