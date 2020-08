Pokémon GO hat einen Einblick in die kommenden Raid-Bosse gegeben. So warten im September 4 unterschiedliche Legendäre auf euch – Zwei von ihnen gab es seit 2018 nicht mehr in den Raids.

Das ist neu: Niantic hat einen großen Überblick über die Events im September gegeben. Neben Rampenlichtstunden, Durchbruch und Victini, gab es auch Infos zu den Raid-Bossen.

Im September warten gleich 4 Bosse auf euch:

Heatran

Cresselia

Arktos

Zapdos

Wir verraten euch, welche Bosse sich davon lohnen und wie lange sie allesamt erhalten bleiben.

Heatran – Ein mächtiges Feuer-Pokémon?

Wie lange bleibt Heatran? Das legendäre Pokémon ist bereits in den Raids zu finden. Es bleibt noch bis zum 10. September dort und macht dann Platz für den nächsten Boss.

Lohnt sich Heatran? Als Feuer-Angreifer ist Heatran solide, doch im Vergleich zu anderen Feuer-Pokémon schneidet es schlechter ab. Grund dafür sind seine schwachen Attacken.

Heatran gibt es als Shiny. Wer also bisher noch kein Shiny hat, sollte sich auf Shiny-Jagd begeben. Als starken Angreifer braucht man es nicht unbedingt.

Cresselia – Ein Monster für die PvP-Liga

Wie lange bleibt Cresselia? Das legendäre Pokémon wird Heatran direkt am 10. September um 22:00 Uhr ersetzen. Es bleibt dann etwa eine Woche bis zum 18. September um 22:00 Uhr.

Lohnt sich Cresselia? Für Raids und Arena-Kämpfe ist Cresselia ziemlich nutzlos. Es ist von Typ Psycho und hat dort große Konkurrenz, gegen die es sich nicht durchsetzen kann.

Für die PvP-Liga hingegen ist Cresselia richtig gut. Vor allem in der Hyperliga gehört es zu den besten Monstern und kann euer Team richtig verstärken.

Zudem kann Cresselia Shiny sein. Ihr könnt also auf Shiny-Jagd gehen, wenn ihr das legendäre Pokémon noch nicht in der schillernden Version besitzt. Andernfalls lohnt es sich vor allem für PvP-Fans.

Arktos – Ein lang verschollener Rückkehrer

Wie lange bleibt Arktos? Das legendäre Pokémon löst Cresselia am 18. September ab und bleibt bis zum 25. September, also für genau eine Woche.

Lohnt sich Arktos? Arktos dürfte vor allem viele Neulinge freuen. In den Raids war es zuletzt vor ziemlich genau 2 Jahren. Danach konnte man es noch im Forschungsdurchbruch ergattern und durch den Kampf gegen Giovanni in der Crypto-Version fangen.

Eine große Chance auf Shiny Arktos hatte man allerdings nur in den Raids. Wer dort kein Shiny bekommen hat, brauchte Glück im Durchbruch oder schaut seither in die Röhre. Nun bekommt man für eine Woche erneut die Chance.

Arktos ist ein solider Eis-Angreifer und wer kein gutes Mamutel oder Snibunna hat, sollte durchaus auf Arktos setzen.

Zapdos – Der zweite Vogel als Rückkehrer

Wie lange bleibt Zapdos? Das legendäre Pokémon kommt direkt nach Arktos am 25. September um 22:00 Uhr. Es bleibt dann bis zum 2. Oktober um 22:00 Uhr. Ihr habt hier also auch genau eine Woche.

Lohnt sich Zapdos? Das legendäre Pokémon war genauso lange verschollen, wie Arktos. Zuletzt konnte man es im Sommer 2018 fangen und danach nur durch den Forschungsdurchbruch oder den Kampf gegen Giovanni bekommen.

Wer hier also auch noch kein Shiny hat, kann nun endlich seine Chance nutzen und Zapdos mehrfach herausfordern.

Von der Brauchbarkeit her ist Zapdos ein solider Elektro-Angreifer. Es gibt mit Raikou, Zekrom und Elevoltek bessere Alternativen, aber wer auf Abwechslung steht, kann auch auf Zapdos setzen.