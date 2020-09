Pokémon GO: So besiegt ihr Arktos zu dritt – Schon auf Level 30

Arktos ist nicht das einzige legendäre Pokémon, was im September auf euch wartet. Insgesamt gab es in diesem Monat 4 Legendäre zu bekämpfen .

Erfüllt diese Voraussetzungen: Auf dem Maximallevel ist das Duo recht leicht. Mit den Top-Kontern ist das Wetter und auch das Freundschaftslevel nicht mehr so wichtig. Wer mehr Auswahl will, sollte diese Dinge aber nicht vernachlässigen.

Auf der anderen Seite profitiert ihr auch durch Wetterbonus. Vor allem wenn es teilweise bewölkt ist, eines der häufigsten Wetterlagen in Pokémon GO, könnt ihr mit Gestein-Pokémon richtig reinhauen.

Wie lange bleibt Arktos? Ihr könnt nicht mehr lange gegen das legendäre Pokémon kämpfen. Bereits am 25. September verschwindet Arktos. Vorher könnt ihr es aber noch in einer Raid-Stunde herausfordern. Das geht auch per Fern-Raid.

Pokémon GO hat gerade Arktos in den legendären Raids. Das Monster kann man bereits zu zweit besiegen und muss dafür gerade mal auf Level 30 sein. Wir zeigen euch dafür die besten Konter.

