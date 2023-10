Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Knilz und EP-Bonus

Heute, am 10. Oktober 2023, läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde mit Knilz. Wir von MeinMMO zeigen euch alle wichtigen Informationen zum Event-Start, dem Bonus und dem Shiny.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Jeden Dienstag veranstaltet Pokémon GO ein einstündiges Event, bei dem ein bestimmtes Monster in den Mittelpunkt gerückt wird und somit überall in der Wildnis spawnt. Begleitet wird dieses Pokémon durch einen zusätzlichen Bonus, der das Event aufwerten soll.

Heute ist es wieder soweit und ihr könnt auf das Pflanzen-Pokémon Knilz aus der 3. Spiele-Generation treffen. Wann es in der Wildnis spawnt und welche Boni es euch bringt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Rampenlicht-Stunde am 10. Oktober – Start, Boni & Shiny

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie jeden Dienstag läuft die Rampenlicht-Stunde auch heute in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? Während des einstündigen Events könnt ihr in der Wildnis vor allem auf Knilz treffen. Wem die Spawns nicht reichen, der kann weitere Exemplare durch das Aktivieren eines Rauchs anlocken.

Darüber hinaus erhaltet ihr in dieser Zeit beim Entwickeln von Pokémon die doppelten EP. Das betrifft dabei nicht nur das Pflanzen-Pokémon, sondern auch alle anderen Monster im Spiel, die ihr fangen könnt. Ihr könnt also alternativ auch Raids spielen oder die Wunderbox zünden.

Wer es stattdessen auf Fang-EP oder Bonbons abgesehen hat, der wird in kommenden Rampenlicht-Stunden im Oktober fündig:

Gibt es Shiny-Knilz? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch einem schillernden Exemplar von Knilz begegnen. Bedenkt jedoch, dass die Shiny-Chance während der Rampenlicht-Stunde nicht erhöht ist.

Knilz in der Shiny-Form

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Ja, Knilz ist selbst zwar nicht sonderlich stark, besitzt mit Kapilz jedoch eine starke Weiterentwicklung. So kann das Pflanzen-Pokémon mit einem hohen Angriff sowie guten Attacken punkten, weshalb es zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört.

Darüber hinaus gehört Knilz zu den 22 Monstern, die euch beim Fangen mehr Sternenstaub bringen. So erhaltet ihr für einen normalen Fang 500 Sternenstaub. Nutzt ihr außerdem ein Sternenstück und es ist ein Wetterboost aktiv, dann könnt ihr sogar bis zu 938 Sternenstaub pro Fang erhalten. Wer also noch Sternenstaub benötigt oder auf der Suche nach einem starken Angreifer für Raids ist, sollte das Event nutzen.

Wie gefallen euch die Inhalte der heutigen Rampenlicht-Stunde? Werdet ihr euch Knilz sichern? Oder hofft ihr in den kommenden Wochen lieber auf einen starken Angreifer? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauschte euch mit anderen Trainern darüber aus.

Übrigens: Spieler leiden aktuell unter einem Mangel an Pokébällen und glauben, die Entwickler haben sie heimlich weggenommen.