Pokémon GO: Raid-Tag mit Proto-Groudon startet heute – So nutzt ihr ihn richtig

Heute steht in Pokémon GO der Raid-Tag mit Proto-Groudon an. Alles Wichtige dazu und wie ihr ihn optimal nutzen könnt, haben wir euch zusammengetragen.

Wann läuft der Raid-Tag? Der Raid-Tag mit Proto-Groudon läuft heute, am 23. März 2024. Er beginnt um 14:00 Uhr und wird um 17:00 Uhr enden.

Was ist das für ein Event? Während der Zeit des Raid-Tags könnt ihr Proto-Groudon in zahlreichen Arenen antreffen und herausfordern. Besiegt ihr es, könnt ihr anschließend Groudon in seiner normalen Form einfangen.

Für das Besiegen erhaltet ihr außerdem Proto-Energie für Groudon. Je schneller ihr den Raid absolviert habt, desto mehr Energie erhaltet ihr.

Raid-Tag mit Proto-Groudon – So läuft er ab

So bekommt ihr Proto-Groudon: Wenn ihr durch die Raids genug Proto-Energie für Groudon gesammelt habt, könnt ihr die Protomorphose auslösen und erhaltet so Proto-Groudon. Die Protomorphose ähnelt den Mega-Entwicklungen von anderen Pokémon.

Wie viel Energie brauche ich für die Protomorphose? Um die Protomorphose von Groudon zum ersten Mal auszulösen, benötigt ihr 400 Proto-Energie.

Welche Boni gibt es im Event? Während das Event läuft, könnt ihr euch über die folgenden Boni freuen:

Die Chance, auf Groudon in seiner Shiny-Variante zu treffen, ist erhöht

Beim Drehen der Scheiben von Arenen erhaltet ihr 5 zusätzliche Raid-Pässe

Das Limit für Fern-Raid-Pässe wird auf 20 erhöht (bereits seit Freitag, dem 22. März 2024 um 17:00 Uhr und bis zum Samstag, dem 23. März 2024 um 20:00 Uhr)

Groudon und Shiny-Groudon

Wie gehe ich am Raid-Tag am besten vor? Um die Raid-Pässe, die ihr beim Drehen von Arenen bekommt, voll auszunutzen, bietet sich der folgende Ablauf an:

Ein Proto-Groudon in einer Arena herausfordern und besiegen

Die Arena-Scheibe der aktuellen Arena drehen, um einen neuen Pass zu erhalten

Die nächste Arena suchen und den Vorgang wiederholen

Wie besiege ich Proto-Groudon am schnellsten? Während Groudon nur vom Typ Boden ist, besitzt Proto-Groudon die Typen Boden und Feuer. Dadurch besitzt Proto-Groudon eine doppelte Schwäche gegen Angreifer vom Typ Wasser, weshalb Wasser-Pokémon auch die besten Konter gegen Proto-Groudon darstellen.

Zusätzlich solltet ihr auf das Team-Play Feature setzen, wenn ihr mit euren Freunden in die Raids gegen Proto-Groudon geht. Dadurch erhaltet ihr einen zusätzlichen Boost auf eure Lade-Attacken.

Lohnt sich Proto-Groudon? Mit Proto-Groudon erhaltet ihr den besten Angreifer vom Typ Boden in Pokémon GO, den ihr haben könnt. Das Pokémon ist eine gute Verstärkung für jeden, der öfter in Raids und Arenen kämpft. Die beste Attacken-Kombination ist Lehmschuss mit Abgrundsklinge, wenn ihr Proto-Groudon als Boden-Angreifer spielt. Für Abgrundsklinge müsst ihr eine Top-Lade-TM benutzen.

Ihr könnt das Pokémon außerdem auch als Feuer-Angreifer spielen. Obwohl es keine Sofort-Attacke vom Typ Feuer besitzt, ist es mit seinen Werten und der Lade-Attacke Feuersturm ein sehr starkes Pokémon vom Typ Feuer.

Was befindet sich im optionalen Ticket? Im Shop von Pokémon GO könnt ihr für den Raid-Tag auch ein optionales Ticket erwerben. Dieses kostet 5,99 € und bringt euch folgende Vorteile:

8 zusätzliche Raid-Pässe durch das Drehen von Arenen

Erhöhte Chance auf Sonderbonbons XL durch Raids

50 % mehr Erfahrungspunkte durch Raids

Doppelter Sternenstaub durch Raids

Was sagt ihr zu dem Raid-Tag mit Proto-Groudon? Werdet ihr in die Raids starten und euch die seltene Proto-Energie für die Protomorphose sichern? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit anderen Trainern aus. Eine Übersicht, über die anstehenden Events im März 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns natürlich ebenfalls.