Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Dezember 2023 in der Übersicht

In Pokémon GO erwarten euch im Dezember 2023 wieder jede Menge Raids, bei denen ihr auf legendäre Bosse wie Reshiram, Zekrom, Kyurem und Regigigas treffen könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch alle kommenden Raid-Stunden und Raid-Bosse im Überblick.

Was sind das für Raids? Jeden Monat verändern sich die legendären Bosse und die Bosse in den Mega-Raids von Pokémon GO. Viele der Bosse hängen mit Events zusammen, die in den nächsten Wochen starten. Es erwarten euch also einige spannende Raids.

Welche Bosse ihr in den Level-5-Raids und Mega-Raids im Dezember 2023 findet, fassen wir euch hier zusammen. Dazu die Übersicht aller Raid-Stunden.

Raid-Stunden und Raidbosse im Dezember 2023

Wann laufen die Raid-Stunden? Jeden Mittwoch gibt es den festen Termin von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit. Bei vielen Arenen findet ihr in der Zeit die besonderen Level-5-Raids.

Termin Raidboss 6. Dezember Reshiram* 13. Dezember Zekrom* 20. Dezember Kyurem* 27. Dezember Regigigas* Alle Pokémon* könnt ihr auch als Shiny treffen

Alle Raidboss-Wechsel und Mega-Raids im Dezember 2023

Die Raidbosse bleiben für einen festgelegten Zeitraum im Spiel aktiv und können auch außerhalb der Raid-Stunden von euch herausgefordert, besiegt und gefangen werden. Sie wechseln gewöhnlich zu den genannten Terminen um 10:00 Uhr Ortszeit. In den folgenden Zeiträumen findet ihr die 5er- und Mega-Bosse in Pokémon GO:

Datum Raidboss 1.12. bis 9.12. 5er-Raids mit Reshiram 1.12. bis 9.12. Mega-Raids mit Mega-Scherox 9.12. bis 16.12. 5er-Raids mit Zekrom 9.12. bis 16.12. Mega-Raids mit Mega-Altaria 16.12. bis 23.12. 5er-Raids mit Kyurem 16.12. bis 23.12. Mega-Raids mit Mega-Rexblisar 23.12. bis 1.1 5er-Raids mit Regigigas 23.12. bis 1.1 Mega-Raids mit Mega-Firnontor

Was ist besonders? Bei der Auswahl der Raidbosse habt ihr viele starke Kandidaten, die eure Sammlung durchaus aufwerten können. Niantic spendiert euch hier starke Kämpfer als Bosse. Reshiram, Mega-Altaria, Zekrom, Kyurem und Mega-Rexblisar solltet ihr unbedingt auf dem Schirm haben. In unserer Übersicht zeigen wir euch die lohnenswerten Pokémon der neuen Saison.

So könnt ihr euch schon darauf vorbereiten, in bestimmten Zeiträumen öfter Raids mitzumachen oder sogar an den Raid-Stunden teilnehmen, wo tendenziell mehr Mitspieler auf euch warten.

Alle weiteren Events im Dezember 2023 findet ihr bei uns auf MeinMMO. Habt ihr bei den ganzen Bossen schon einen Favoriten, den ihr mehrfach fangen wollt? Schreibt uns eure Ideen doch hier in die Kommentare.