Pokémon GO: Trainer findet PokéStop, den ihr lieber nicht drehen wollt

In Pokémon GO gibt es einige kuriose PokéStops, die ihr finden könnt. Ein Trainer hat nun einen ganz besonders schaurigen PokéStop entdeckt.

Was ist ein PokéStop? PokéStops sind Orte von Interesse in Pokémon GO, die ihr besuchen und drehen könnt. Dreht ihr einen PokéStop, könnt ihr neben verschiedenen elementaren Items auch Postkarten erhalten, die ihr an eure Freunde versenden könnt.

Neue PokéStops können von euch beantragt und nach einer Prüfung freigeschaltet werden. Beachtet ihr dabei bestimmte Tipps zum Beantragen von PokéStops, kann dies die Chance auf eine Freischaltung erhöhen.

Ein Trainer auf Reddit berichtet von einem PokéStop, den er kürzlich entdeckt hat. Doch dieser Pokéstop kann euch das Blut in den Adern gefrieren lassen.

Drehe ihn nicht!

Was ist das für ein PokéStop? Der PokéStop, von dem der Trainer berichtet, befindet sich in einem Haus im US-Bundesstaat Connecticut. Dabei handelt es sich nicht um irgendein Haus, sondern um das Haus, welches auch als Museum dient und die Puppe von Anabelle beheimatet.

Die Puppe soll in der Vergangenheit von einem Dämon besessen gewesen sein. Einem breiteren Publikum dürfte die Puppe aus den Conjuring -Filmen bekannt sein, in denen sie eine große Rolle spielt.

Und genau aus dieser Puppe wurde nun ein PokéStop erstellt.

Den Reddit-Beitrag dazu binden wir hier für euch ein:

Was sagt die Community dazu? Unter dem Beitrag lassen sich einige Kommentare finden. Während einige davon abraten, sich der Puppe und dem PokéStop zu nähern, werden vor allem Rufe nach einer Postkarte des PokéStops laut.

Ich brauche diese Postkarte , schreibt ein Kommentator auf Reddit

, schreibt ein Kommentator auf Reddit Es gab gruselige lokale Gerüchte über dieses Museum. Leute wurden verletzt, nachdem sie zu viel Zeit damit verbracht hatten, sich die Puppe anzusehen und ähnliches. Ich würde da nie hingehen , warnt ein weiterer Kommentator auf Reddit

, warnt ein weiterer Kommentator auf Reddit Alles ist schön und gut, bis Banette auftaucht , schreibt ein weiterer Kommentator auf Reddit

, schreibt ein weiterer Kommentator auf Reddit Ich tausche eine Disneyland-Karte gegen eine von diesen , bietet ein weiterer Kommentator auf Reddit an

, bietet ein weiterer Kommentator auf Reddit an Drehe ihn nicht! , mahnt ein weiterer Kommentar auf Reddit an

Auf die Wünsche nach Postkarten hat der Ersteller des Beitrags noch reagiert. Er schreibt dazu auf Reddit: Ich werde mein Bestes tun, um die Postkarten zu bekommen und Freundschaftsanfragen zu verschicken, sobald ich sie habe.

Wenn ihr selbst an solch einer Postkarte interessiert seid, könnt ihr euer Glück probieren, und den Ersteller des Beitrags ebenfalls anschreiben.