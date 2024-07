Pokémon GO: 7-jähriger Trainer versucht verzweifelt, ein seltenes Monster zu fangen, da benutzt Papa den Meisterball

Ein Vater hat seinem Sohn in Pokémon GO geholfen, ein Monster zu fangen und sich dabei entschieden, den Meisterball einzusetzen. Die Community hat hierzu eine klare Meinung.

Was ist der Meisterball? Von allen Bällen, die es in der Welt der Pokémon gibt, ist der Meisterball der seltenste und mächtigste. Es gab bisher nur wenige Möglichkeiten in Pokémon GO, einen Meisterball zu erhalten.

Grund genug, warum der Einsatz eines Meisterballs wohlüberlegt sein sollte und ihr euch im Klaren sein solltet, für welche Pokémon sich der Meisterball lohnt.

Ein Vater berichtet, dass er seinem Sohn dabei helfen sollte, ein seltenes Pokémon zu fangen und dabei den Meisterball benutzt hat. Und die Community hat eine klare Meinung dazu, ob sich der Einsatz gelohnt hat.

Hat sich absolut gelohnt

Um welches Pokémon geht es? Wie der Vater in seinem Beitrag auf Reddit berichtet, war er mit seinem Sohn gemeinsam Raiden. Hierbei haben sie ein Crypto-Raikou besiegt. Bei dem Versuch, das Pokémon zu fangen, hat der Vater das Handy seines Sohnes genommen, nachdem er Probleme hatte, das Monster zu fangen.

Hierbei ist dem Vater aufgefallen, dass das Raikou eine sehr hohe WP besitzt. Nachdem er die Werte online geprüft hat, hat er dabei festgestellt, dass es sich hierbei um ein sogenanntes Hundo-Pokémon handelt.

Bei einem Hundo handelt es sich um ein Pokémon, welches die maximalen IV-Werte von 15/15/15 besitzt.

Daraufhin hat der Vater entschieden, den Meisterball seines Sohnes für das Crypto-Raikou zu benutzen. Da der Nachwuchs sich den Meisterball jedoch eigentlich für die legendären Galar-Vögel aufheben wollte, plagten den Vater Gewissensbisse und er fragte in der Community nach, ob diese den Einsatz für gerechtfertigt hält.

Was sagt die Community dazu? Die Community steht klar hinter der Entscheidung des Vaters und sagt, dass der Meisterball hier komplett richtig eingesetzt wurde. Einige Kommentare dazu lauten:

Sag deinem Sohn, dass du einen Galar-Vogel jederzeit tauschen kannst aber ein Crypto-Hundo nicht. Glückwunsch, das ist ein toller Fang! , meint ein Trainer auf Reddit

, meint ein Trainer auf Reddit Ein Top Elektro-Angreifer! Hat sich absolut gelohnt , ergänzt ein weiterer Trainer auf Reddit

, ergänzt ein weiterer Trainer auf Reddit 100 % die richtige Entscheidung. Ich würde den Meisterball niemals für einen Galar-Vogel einsetzen. Ich würde ihn entweder aufheben, oder für ein legendäres Hundo benutzen. Ein Legendäres Crypto-Hundo? Verdammt ja. , lautet ein weiterer Kommentar auf Reddit

Was sagt ihr dazu? Hättet ihr den Meisterball hier auch eingesetzt? Wofür habt ihr sie bisher eingesetzt? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im Juli 2024 in Pokémon GO auf euch warten, haben wir die passende Übersicht für euch.