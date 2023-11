Pokémon GO bringt Sonntag ein neues Pokémon in Raids – So stark wird es

In Pokémon GO steht in Kürze der Raid-Tag mit Hisui-Admurai an. Wir fassen alle Infos für euch zusammen.

Was ist das für ein Event? Es handelt sich um das erste Event der neuen Season „Zeitlose Reisen“. Raid-Tage zeichnen sich dadurch aus, dass ein bestimmtes Pokémon in zahlreichen Arenen als Raid-Boss zu finden ist.

Und das ist auch diesmal der Fall: Hisui-Admurai gibt sein Debüt in Pokémon GO.

Wann läuft der Raid-Tag? Der Raid-Tag mit Hisui-Admurai läuft am 03. Dezember 2023 von 14:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit. Innerhalb dieser drei Stunden dürfte das Monster auf den meisten Arenen in Pokémon GO anzutreffen sein. Wie der Tag läuft, fassen wir hier für euch zusammen.

Im Trailer zur neuen Season taucht es ebenfalls schon auf:

Das steckt im Raid-Tag mit Hisui-Admurai in Pokémon GO

So läuft der Raid-Tag: Grundsätzlich bekommt ihr mit Hisui-Admurai die Chance, ein neues Pokémon für euren Pokédex zu registrieren. Da unsicher ist, wann es danach zurückkehrt, sollte man es sich wohl schnappen.

Dabei kann man folgende Boni nutzen:

Es ist direkt möglich, Hisui-Admurai als Shiny zu fangen. Die Chance auf das schillernde Pokémon ist beim Raid sogar erhöht.

Ihr bekommt bis zu 5 zusätzliche Raid-Pässe beim Drehen von Stops und Arenen. Hier solltet ihr beachten, dass es immer erst den nächsten Pass gibt, wenn ihr einen aufgebraucht habt.

Das Fern-Raid-Limit wird an diesem Tag auf zwanzig erhöht.

Zudem gibt es ein optionales Shop-Ticket für 5 Euro mit weiteren Boni. Das bringt euch 8 weitere Pässe beim Drehen, 50 % mehr EP für Raids, doppelten Raid-Sternenstaub und eine erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons. Das braucht ihr aber nicht grundsätzlich, um den Raid-Tag zu spielen.

Wie stark ist Hisui-Admurai? Hisui-Admurai taucht als 3-Sterne-Raidboss auf. Damit sollte es auch als Solo-Trainer zu besiegen sein.

Nach aktuellem Stand scheint sich Hisui-Admurai aber vor allem für Sammler zu lohnen. Es gehört dem Typen Wasser und Unlicht an, wird dort aber voraussichtlich weiterhin von stärkeren Angreifern überholt. Im PvP könnte es eine Nische füllen, hier ist aber abzuwarten, welche Attacken es letztlich mitbringt.

Derzeit sieht es aber eher aus, als sollte man hier vor allem auf den Pokédex-Eintrag setzen und vielleicht auf das Shiny hoffen.

Ihr wollt wissen, was sonst im Spiel auf euch zukommt? Hier findet ihr alle Events im Dezember 2023 von Pokémon GO.