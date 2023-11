Pokémon GO: Eine Schurkin von Team Rocket ist härter als die anderen – So erkennt ihr den Kampf

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Das sagen Trainer zum schwierigen Kampf: In der Community zu Pokémon GO auf reddit hat sich die Schurkin schon einen Ruf als harte Gegnerin erarbeitet. Dort kommentieren einige beispielsweise, dass Triple-Relaxo ein echt schwieriges Duell ist, wenn man die falschen Monster dabei hat. Auch ein Dragoran nach zwei Relaxo kann einen recht schnell fertig machen.

Pokémon GO: Spieler sammelt über 500.000 EP in einer Stunde

Allein an den Namen seht ihr schon: Diese Monster sind nicht leicht zu knacken. Wenn ihr unvorbereitet in den Kampf geht, weil ihr es von den übrigen Rockets gewohnt seid, sie leicht zu besiegen, kann sie euch auf dem falschen Fuß erwischen.

So erkennt ihr die Schurkin : Die unterschiedlichen Rocket-Typen könnt ihr an ihren Sprüchen erkennen. Die starke Schurkin sagt etwa folgende Sätze:

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Die meisten Rüpel sind somit kein Problem, die Lakaien von Team GO Rocket sind in der Regel keine großen Kämpfer. Doch eine Schurkin unter ihnen kann euch durchaus ein hartes Duell liefern.

Was ist das für ein Kampf? Die Rocket-Kämpfe lassen sich im Grunde in zwei Varianten teilen:

In Pokémon GO könnt ihr die meisten Rocket-Rüpel recht leicht besiegen. Doch eine Schurkin erweist sich als überraschend mächtige Feindin.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to