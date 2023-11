Pokémon GO: Rocket-Bosse herausfordern – Bei wem der 4 lohnt sich der Kampf am meisten?

In Pokémon GO trefft ihr auf die Rocket-Anführer Arlo, Sierra, Cliff und den Boss Giovanni. Alle vier geben euch jeweils ein Belohnungs-Pokémon. Wer lohnt sich?

Das sind die Rocket-Bosse: Arlo, Sierra und Cliff könnt ihr herausfordern, wenn ihr genug Teile für ein Rocket-Radar gesammelt habt. Ihnen stellt ihr euch dann im Kampf, um näher an den Rocket-Boss Giovanni zu kommen, für den ihr wiederum ein Super-Rocket-Radar braucht.

Die Bosse haben dabei jeweils unterschiedliche Pokémon dabei, die beim letzten Rocket-Event ausgetauscht wurden. Eines davon bekommt ihr immer als Belohnung. Doch welche lohnen sich?

Wir fassen hier die vier Bosse und ihre Belohnungs-Cryptos einmal zusammen.

Arlo, Sierra, Cliff, Giovanni – Gegen wen lohnt sich der Kampf?

Wenn es euch darum geht, etwa die Rocket-Forschung „Showdown im Schatten“ abzuschließen, müsst ihr sowieso gegen alle kämpfen. Habt ihr es auf die Belohnungspokémon abgesehen, könnt ihr hier schauen, welche Kämpfe sich am meisten lohnen.

Arlo mit Knofensa

Arlo hat als Belohnung Crypto-Knofensa im Gepäck, das sich über Ultrigaria zu Sarzenia entwickelt. Crypto-Sarzenia kann in der Superliga als schneller, starker Angreifer überzeugen, der allerdings nicht allzu lange überlebt. In Sachen Raids gehört es zu den besten Angreifern des Typen Gift, den man aber in der Regel weniger oft benötigt.

Cliff mit Dratini

Crypto-Dragoran ist einer der absoluten Top-Angreifer in Pokémon GO – sowohl bei den Raids, als auch in der Kampfliga. Der Drache überzeugt mit starken Attacken und guten Werten. Dratini ist somit eine sehr spannende Belohnung, die man sich von Cliff krallen und dann entwickeln sollte.

Sierra mit Zobiris

Sierra hat mit Crypto-Zobiris ein Monster dabei, das in Raids nicht besonders beliebt ist, dafür aber in der Superliga sehr überzeugen kann. Das Geist-und-Unlicht-Pokémon ist in der Superliga gefürchtet, ist tatsächlich aber auch ein Spezialfall: Oft rät man ja, Crypto-Pokémon nicht zu erlösen. Bei Zobiris ist der Fall etwas anders gelagert, da es mit der Attacke „Rückkehr“ sogar noch etwas besser in der Liga wird.

Giovanni mit Regigigas

Der Rocket-Boss bringt den Anführer des Regi-Trios mit, der durchaus hohe Werte erreicht. Das Problem ist, dass Regigigas durch seinen Normal-Typen und seinen Move-Pool kaum auf sehr effektive Attacken oder STAB-Schaden setzen kann. Dadurch wird es in Raids oft uninteressant, wenn man auf andere Monster passender Typen setzen kann. Und auch in der Kampfliga ist Regigigas keine interessante Option.

Welche Rocket-Bosse lohnen sich am meisten? Das kommt darauf an, wonach ihr sucht. Grundsätzlich habt ihr bei Cliff, Sierra und Arlo auch die Chance auf Shinys, was schonmal interessant ist.

Cliff bringt dabei das wohl beste Pokémon übergreifend mit – Crypto-Dragoran ist einfach sehr stark.

Sierra hat derweil eines der besten PvP-Monster im Angebot.

Arlo ist ebenfalls im PvP interessant, aber vielleicht etwas hinter Sierra.

Giovanni hat im Grunde die schwächste Option, wenn es um Kämpfe geht – aber legendäre Monster will man vielleicht in seiner Sammlung haben.

Welchen Monstern jagt ihr nach? Erzählt es uns in den Kommentaren!

