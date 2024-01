Pokémon GO bringt spannendes, neues Event, doch Bezahl-Tickets trüben die Stimmung

In Pokémon GO steht ein neues Event an, doch bei einigen Trainern gibt es Unmut. Der Grund: Bonus-Tickets, die Echtgeld kosten.

Was ist das für ein Event? Pokémon GO kündigte das Event “Der Weg nach Sinnoh” an, das einige spannende Inhalte bringt. Das Highlight dabei sind einige rotierende legendäre Pokémon, die man über Raids und auch über eine begrenzte Forschung bekommen kann.

Mehr zum Event Der Weg nach Sinnoh in Pokémon GO lest ihr hier.

Neben den bereits enthaltenen legendären Pokémon und anderen Boni werden aber auch zwei optionale Tickets für Echtgeld in der Ankündigung vorgestellt:

Das Raid-Ticket: Hier erhält man 5000 Extra-EP bei Raid-Siegen, ein zusätzliches Bonbon für den gefangenen Raid-Boss, zwei zusätzliche Raid-Pässe pro Tag sowie eine befristete Forschung. In der Forschung erhält man dann jeweils 10 Bonbons für Dialga und Palkia sowie 5 XL-Bonbons für Heatran, Cresselia, Darkrai und Giratina. Oben drauf kommt eine Evoli-Fan-Maske.

Das Schlüpf-Ticket: Hiermit erhalten Trainer doppelte EP, Bonbons und Sternenstaub für das Ausbrüten von Eiern, sowie eine Pikachu-Fan-Maske. Außerdem steckt auch hier eine befristete Forschung drin, mit denen man die regionalen Pokémon Pachirisu, Plaudagei und Venuflibis bekommt.

Die Boni gelten vom Event-Start am 19. Februar bis zum 25. Februar. Jedes Ticket kostet nach aktuellem Stand 5 US-Dollar, der Euro-Preis dürfte ähnlich ausfallen. Man kann eines oder beide Tickets kaufen – oder auch gar keines, da diese Extra-Boni optional sind.

Doch so manchen Trainer ärgern die Bezahl-Tickets in Pokémon GO, wie einige Kommentare in der Pokémon-GO-Community aktuell zeigen.

Neue Tickets in Pokémon GO sorgen für Kritik

Was ist das Problem? Während das Auftauchen der legendären Pokémon bei einigen Spielern für Lob sorgt (via reddit), melden sich einige mit Kritik, was die Extra-Tickets für Echtgeld angeht. Grundsätzlich gibt es schon seit langer Zeit immer mal wieder optionale Tickets oder Add-Ons für Events in Pokémon GO, doch einigen scheint es, als würde es immer mehr werden.

Auch der Inhalt wird teilweise kritisiert, etwa in der Hinsicht, dass die enthaltenen Forschungen befristet sind – also nicht unbegrenzt abschließbar.

Auf der Plattform X.com meldeten sich in den Kommentaren zur Ankündigung einige Spieler mit kritischen Worten, was die Extra-Tickets angeht, wie etwa der User MYSTIC7:

Auch in der reddit-Community zu Pokémon GO melden sich einige Spieler. So liest man einige kritische Stimmen zu dem Ticket-Aspekt. Ich denke, sie testen die Limit aus, wie weit sie mit den Tickets gehen können und Leute sie noch kaufen , meint etwa User VerraTheDM (via reddit).

Auch im Subreddit “pokemongo” macht aktuell ein Post die Runde, der bereits bei über 2.100 Upvotes steht, der das Thema kritisiert (via reddit). Dort finden sich ebenfalls kritische Stimmen, denen es nicht gefällt, dass scheinbar immer mehr Tickets in Pokémon dazukommen.

Gleichzeitig melden sich aber auch Spieler, die hervorheben, dass man die Tickets ja nicht kaufen müsse – schließlich gebe es auch noch andere Inhalte in den Events, die ohne das Ticket genutzt werden können. Sie heben hervor, dass man im Zweifel Free-to-Play spielen solle, ohne die Tickets zu verwenden.

Wie seht ihr das Thema? Findet ihr die Tickets in Pokémon GO problematisch, oder stören sie euch nicht? Wie seht ihr das Verhältnis zwischen Free-to-Play- und Bezahl-Aspekten im Spiel? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und was sonst im Spiel los ist, zeigt die Übersicht aller Events im Januar 2024 bei Pokémon GO.