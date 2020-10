Das lohnt sich: Wenn ihr ohnehin heute spielen wollt, dann solltet ihr am besten noch ein Sternenstück investieren. Die Quest-Reihe kann man gut in einer halben Stunde schaffen und man bekommt dafür immerhin 7250 Sternenstaub. Nutzt man ein Sternenstück, dann gibt es sogar 10875 Sternenstaub. Das lohnt sich.

Was wird gefeiert? Niantic hat Geburtstag und deshalb verteilt Pokémon GO an die Community Geschenke. Neben zahlreichen Boni, die heute 6 Stunden lang aktiv sind , gibt es auch eine Spezialforschung.

Pokémon GO feiert heute den Geburtstag von Niantic und ihr könnt ab jetzt in einer Spezialforschung Items im Wert von 4 Euro ergattern. Wir zeigen euch alle Schritte der Forschung.

