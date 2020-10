Fashion-Week in Pokémon GO gestartet – 3 Dinge solltet ihr ausnutzen

Das sind die Spawns: In der Wildnis könnt ihr eine Menge unterschiedlicher Pokémon fangen. Besonders lohnenswert davon sind Burmy, Zirpurze und Glibunkel mit Kappe. Sie können allesamt Shiny sein. Burmy ist außerhalb von Events ziemlich selten und die anderen beiden Exemplare sind neu als Shiny im Spiel. Die Jagd lohnt sich also.

Ihr solltet also definitiv auf Shiny-Jagd gehen. Die Kostüm-Pokémon werden nach dem Eventende besonders selten sein, da man sie ohnehin nur in dieser Woche fangen konnte. Als Shiny werden sie dann umso seltener sein.

Das sind die neuen Shinys: Bereits angekündigt war Shiny Zirpurze. Das Pokémon taucht nun erstmalig in der schillernden Form auf. Ihr findet es aktuell vermehrt in der Wildnis.

Was ist das für ein Event? Das Event rund um die Fashion-Week ist in Pokémon GO am 2. Oktober um 17:00 Uhr gestartet. Es geht noch bis zum 8. Oktober um 7:00 Uhr morgens deutscher Zeit.

Die Fashion-Week in Pokémon GO ist gestartet! Sie bringt ganze 4 neue Shinys und zudem neue Quests. Wir geben euch den Überblick.

