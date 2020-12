Pokémon GO hilft euch jetzt mit Jessie und James, aber nur kurz

Es kommt kein Mauzi-Ballon in Pokémon GO? Dann solltet ihr jetzt vermehrt die Augen offen halten. Die Chancen auf Jessie und James sollen kurzzeitig erhöht werden.

Das ändert sich jetzt: Wie der Niantic Support über Twitter mitteilte, werden Jessie und James vorerst bis Februar 2021 im Spiel bleiben. Außerdem wird es kein Zeitlimit für die Spezialforschung „Eine schillernde Ablenkung“ geben – man hat insgesamt also eine Menge Zeit, sich Shiny Celebi zu holen.

Außerdem wird der Mauzi-Ballon ab sofort mit einer „erhöhten Chance“ auftauchen – allerdings nicht immer, sondern nur bis zum 21. Dezember 2021, 22:00 Uhr. In diesem Zeitraum kann man also gut versuchen, die Forschung abzuschließen. Gleichzeitig läuft außerdem das Winter-Wochenende.

Eine weitere gute Chance ist der 25. Dezember. An diesem Tag soll der Mauzi-Ballon ebenfalls vermehrt durch das Spiel fliegen. Wer am ersten Weihnachtsfeiertag also etwas zu tun braucht, kann sich hier auf die Jagd nach Team Rocket machen.

Was ist das Problem mit Jessie & James?

Das ist gerade bei Jessie & James los: Aktuell läuft die neue Spezialforschung rund um Shiny Celebi. Einer der Schritte innerhalb der Forschung erfordert von euch Kämpfe mit Jessie und James, die euch auch durch die Aufgabenreihe leiten.

Allerdings berichteten viele Trainer, dass die beiden Schurken einfach nicht auftauchen wollten. Statt dem ersehnten Mauzi-Ballon schwebten einfach dauernd normale Rocket-Rüpel ins Spiel. Das Problem liegt darin, dass nur vier Rocket-Ballons pro Tag bei den Spielern auftauchen, immer in festen Zeitfenstern.

Wann da ein Mauzi-Ballon dabei ist, entscheidet der Zufall. Das heißt: Wer die beiden Schurken nicht zufällig erwischt, muss weiter warten, bis man in der Forschung vorankommen kann. Das sorgte für Kritik.

Nun werden die Chancen zumindest kurzzeitig erhöht, und auch der 25. Dezember bietet eine gute Möglichkeit, die beiden herauszufordern. Was noch zu Weihnachten in Pokémon GO ansteht, erfahrt ihr hier.