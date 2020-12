Welche Shinys gibt es? Das neue Shiny und das Highlight ist Petznief. Das Eis-Pokémon ist in der schillernden Form am Kopf rosa. Der restliche Körper bleibt weiterhin weiß:

Wann läuft das Event? Los geht es am 18. Dezember um 10:00 Uhr morgens und das Event läuft bis Montag, den 21. Dezember um 20:00 Uhr. Ihr könnt die Boni also nur über das Wochenende ausnutzen.

In Pokémon GO startet morgen, am 18. Dezember, das Winter-Wochenende. Bei diesem Event erscheinen winterliche Pokémon vermehrt und ein neues Shiny wird eingeführt.

