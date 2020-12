Pokémon GO: Wir wissen nun wie stark Galar-Pantimos wird – Lohnt der Ticket-Kauf?

Aktuell gibt es in Pokémon GO auch Stress um ein neues Shiny:

Niantic hat nun auch die Werte des Galar-Pokémon in den Code von Pokémon GO gebracht, sodass man nun weiß, wie stark das Monster wird. Wir analysieren hier für euch, ob sich der Kauf des Tickets lohnt.

Das ist nun neu: Im Shop von Pokémon GO ist nun das Ticket für Galar-Pantimos aufgetaucht. Es kostet 8,99 Euro und findet am 19. und 20. Dezember statt.

In Pokémon GO könnt ihr jetzt Tickets für das Event rund um Galar-Pantimos kaufen. Gleichzeitig wurde nun bekannt wie stark das Galar-Monster wird. Wir sagen euch, ob sich der Kauf des Tickets lohnt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. × drei = 15

Insert

You are going to send email to