Pokémon GO: So bekämpft ihr Jessie und James im Mauzi-Ballon

In Pokémon GO könnt ihr aktuell wieder auf Jessie und James von Team GO Rocket treffen. Wann tauchen sie in ihrem Ballon auf?

Das ist gerade in Pokémon GO los: Aktuell läuft die neue Spezialforschung “Eine Schillernde Ablenkung”, die mit dem neuen Event zum Pokémon-Film “Geheimnisse des Dschungels” gestartet ist. Im Fokus steht dabei Shiny Celebi, das ihr am Ende schnappen könnt.

Das Ungewöhnliche ist, dass diesmal Jessie und James von Team Rocket durch die Forschung führen. Im dritten Kapitel der Celebi-Forschung müsst ihr die beiden auch besiegen. Wie geht das?

So läuft der Kampf mit Jessie und James

So findet ihr Jessie und James: Um die beiden Rocket-Mitglieder anzutreffen, müsst ihr sie in ihrem Mauzi-Ballon finden. Schwebt der über eurem Avatar, müsst ihr ihn nur noch anklicken und der Kampf beginnt.

Allerdings berichten Trainer, etwa im Pokémon-GO-Subreddit, dass sie den Mauzi-Ballon kaum zu Gesicht bekommen und so Probleme haben, die Forschung abzuschließen (via reddit). Nach aktuellem Stand tauchen Rocket-Ballons nur vier Mal am Tag auf.

00:00 – 05:59 Uhr – Erster Ballon

06:00 – 11:59 Uhr – Zweiter Ballon

12:00 – 17:59 Uhr – Dritter Ballon

18:00 – 23:59 Uhr – Vierter Ballon

Allerdings ist es offenbar dem Zufall überlassen, ob ein ganz normaler Rocket-Ballon mit klassischen Rüpeln aufkreuzt, oder die Mauzi-Variante mit Jessie und James erscheint. Es kann also länger dauern, bis man diesen Schritt der Forschung abschließt.

Den Mauzi-Ballon könnt ihr am Himmel entdecken

Wann taucht der Ballon öfter auf? Nach aktuellem Stand muss man sich vorerst auf sein Glück verlassen. Eine Ausnahme bildet aber der 25. Dezember 2020: An diesem Tag soll der Mauzi-Ballon laut Event-Ankündigung in vermehrter Häufigkeit auftauchen. Wie oft genau ist dabei aber ebenfalls offen.

So kämpfen Jessie und James: Habt ihr den Ballon gefunden, startet der Kampf mit dem Duo. Ihr kämpft jeweils einmal gegen beide, weshalb ihr auch zwei Mysteriöse Teile bekommt. Die Teams sehen dabei folgendermaßen aus:

James: Pinsir, Smogon, Sleima

Jessie: Sichlor, Rettan, Damhirplex

Pinsir und Sichlor können dabei als Belohnung gefangen werden.

Welche Pokémon soll ich nutzen? Grundsätzlich sind Jessie und James nicht ganz so schwer zu schlagen wie ihre Rocket-Boss-Kollegen oder gar Chef Giovanni. Hat man ein paar Pokémon auf hohem Level dabei, sollte sich das Duo schnell geschlagen geben.

Pinsir und Sichlor sind schwach gegenüber Feuer-, Flug- und Gesteins-Attacken. Smogon, Sleima und Rettan haben Probleme mit Boden- und Psycho-Attacken. Und Damhirplex ist vor allem anfällig gegen Monster vom Typ Kampf. Nutzt ihr ein Team mit Pokémon dieser Typen, sollten Jessie und James für euch kaum Probleme darstellen.

Im Dezember könnt ihr übrigens auch das Regi-Trio für eure Sammlung bekommen. Die drei Giganten erscheinen an unterschiedlichen Wochenenden in Raids.