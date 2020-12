Pokémon GO: Neue Raidbosse sind da, bringen Chance auf 12 Shinys

Allerdings sollte man bedenken, dass die Shiny-Chance in Pokémon GO generell nicht gerade hoch ist.

Das ist gerade noch in Pokémon GO los:

Das ist das Event: Aktuell läuft das neue Event in Pokémon GO , das ganz im Zeichen des Films „Geheimnisse des Dschungels“ steht. Dort werdet ihr von den Rocket-Schergen Jessie und James durch eine neue Forschung geleitet, die euch am Ende ein Shiny Celebi einbringen kann.

Das neue Event mit Jessie und James hat auch frische Raid-Bosse zu Pokémon GO gebracht. Die bieten sich vor allem an, wenn ihr auf der Jagd nach schillernden Pokémon seid.

