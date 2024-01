Pokémon GO: Guide zum Community Day Classic mit Porygon – So nutzt ihr das Event richtig aus

Am Samstag, dem 20. Januar 2024 findet in Pokémon GO der Community Day Classic mit Porygon statt. Welche Inhalte und Boni auf euch warten und wie ihr das Event richtig nutzt, zeigen wir euch.

Was ist das für ein Event? Bei dem Community Day Classic steht ein Pokémon im Fokus, welches bereits einmal einen Community Day hatte. Das Pokémon erscheint in diesem Event in sehr hoher Anzahl. Hierdurch habt ihr die Möglichkeit, sehr viele Exemplare und Bonbons zu erhalten.

Beim Community Day Classic im Januar dreht sich alles um Porygon. Das Pokémon aus der ersten Generation ist vom Typen Normal. Es kann sich zu Porygon2 und dieses wiederum zu Porygon-Z entwickeln.

Kann Porygon als Shiny erscheinen? Ja, am Community Day Classic könnt ihr Porygon auch in seiner Shiny-Form fangen. Bei dem Event ist die Chance, ein Shiny Porygon zu ergattern, außerdem sehr stark erhöht.

Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen .

Community Day Classic im Januar mit Porygon – Start & alle Boni des Events

Was? Community Day Classic mit Porygon

Wann? Samstag, den 20. Januar 2024 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Triplette für Porygon-Z, wenn ihr es bis spätestens 19:00 Uhr entwickelt

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Porygon

– Dreifache Fang-Erfahrungspunkte

– Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– Schnappschussüberraschungen mit Porygon

– Feldforschungen mit Porygon

– PokéStop Showcases mit Porygon und Porygon-Z

Weitere Inhalte während des Community Days: In der Zeit von 14:00 bis 19:00 Uhr wird es eine kostenlose befristete Forschung geben, in der ihr jeweils 3 Exemplare der Entwicklungs-Items Up-Grade und Sinnoh-Stein erhalten könnt. Diese benötigt ihr, um Porygon zu entwickeln.

Zudem wird es für ca. 1 € eine Spezialforschung geben. Sobald mehr Informationen über die Inhalte der Spezialforschung verfügbar sind, informieren wir euch darüber.

Für wen lohnt sich Porygon?

Für Sammler: Wenn ihr Porygon und seine Entwicklungen bisher noch nicht sammeln konntet, habt ihr bei diesem Event die perfekte Gelegenheit, um das nachzuholen. Vor allem bietet sich hier eine gute Möglichkeit, um auch die Shiny-Varianten von Porygon und seinen Entwicklungsstufen in eurer Sammlung aufzunehmen.

Für Kämpfer: Die Entwicklungen von Porygon gehören zu den besten Angreifern des Typs Normal in Pokémon GO, auch wenn Angreifer dieses Typs nicht die höchste Bedeutung haben.

In den Kampfligen können leider weder Porygon, noch seine Entwicklungsstufen besonders gut abschneiden. Sowohl in der Super- und Hyperliga, als auch in der Meisterliga spielen diese Pokémon nicht weit oben mit.

Wie ihr euch auf den Community Day Classic im Januar vorbereiten solltet

Platz schaffen: Achtet darauf, dass ihr für das Event ausreichend Platz in eurer Pokémon-Aufbewahrung besitzt. Sonst müsst ihr während des Community Day Classic immer wieder eure Pokémon versenden, was euch viel Zeit kosten kann.

Wenn ihr während des Events doch schnell Pokémon aussortieren müsst, hilft euch vielleicht unser Trick, um Pokémon schnell auszusortieren.

Die richtigen Items vorbereiten: Es gibt eine Handvoll Items, mit denen ihr bei dem Community Day Classic effektiver unterwegs seid. Diese sind:

Genügend Bälle: Achtet darauf, dass ihr genügend Bälle in eurem Item-Beutel habt. Wenn ihr noch Pokébälle benötigt, haben wir Tipps für euch, wie ihr Bälle in Pokémon GO erhaltet.

Achtet darauf, dass ihr genügend Bälle in eurem Item-Beutel habt. Wenn ihr noch Pokébälle benötigt, haben wir Tipps für euch, wie ihr Bälle in Pokémon GO erhaltet. Sananabeeren: Wenn ihr eine Sananabeere beim Fang eines Pokémon benutzt, erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons. Daher solltet ihr, wenn ihr Porygon-Bonbons benötigt, auch genügend Sananabeeren zum Event mitbringen.

Wenn ihr eine Sananabeere beim Fang eines Pokémon benutzt, erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons. Daher solltet ihr, wenn ihr Porygon-Bonbons benötigt, auch genügend Sananabeeren zum Event mitbringen. Lockmodul und Rauch: Mit diesen Items könnt ihr die Anzahl der Pokémon, die bei euch erscheinen, noch weiter erhöhen. Wenn ihr diese Items im Event aktiviert, haben sie außerdem eine erhöhte Dauer von 3 Stunden.

Welche Mega-Pokémon sollte ich aktivieren? Wenn ihr eines der folgenden Mega-Pokémon besitzt, könnt ihr es während des Events in seine Mega-Form bringen. Hierdurch erhaltet ihr ein zusätzliches Bonbon, wenn ihr ein Porygon fangt.

Mega-Schlapor

Mega-Tauboss

Mega-Kangama

Was sagt ihr zu dem Community Day Classic? Werdet ihr daran teilnehmen, oder interessieren euch Porygon und seine Entwicklungsstufen weniger? Wie ist eure Meinung allgemein zu den Community Day Classic? Was es noch für Events in Pokémon GO im Januar 2024 gibt, könnt ihr bei uns ebenfalls in Erfahrung bringen.