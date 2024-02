Pokémon GO: „Geist im Gerät“ taucht auf, verschwindet sofort wieder – Wie geht’s weiter?

In Pokémon GO rätseln Trainer gerade über die neue Forschung „Geist im Gerät“. Die war nur kurz da, aber es sieht aus, als würde es bald Boni geben.

Was ist der „Geist im Gerät“ bei Pokémon GO? Einige Trainer fanden kurzzeitig eine neue Spezialforschung bei sich im Spiel vor. Die nennt sich „Geist im Gerät“ und brachte nur einen einzigen Schritt mit.

Der lautete: „Fang mich, wenn du kannst“, mit einem kleinen Text-Emoji dahinter. Als Belohnung wurden 30 Bonbons für ein Pokémon dargestellt, das nur als Silhouette zu erkennen ist. Darüber hinaus gab es als Belohnung:

479 Sternenstaub

479 XP

Pokémon-Begegnung

Darüber hinaus wurde unten ein Teil eines Codes angezeigt, dessen erste vier Stellen „0HY0“ lauten. Der Rest ist noch verborgen.

Mehrere Trainer teilten Bilder der Forschung über soziale Medien, so auch etwa im Subreddit „TheSilphRoad“ zu Pokémon GO:

Nun ist die Forschung aber wieder verschwunden. Ob die Forschung als Teaser gedacht war, oder es sich um eine versehentlich verfrühte Veröffentlichung handelt, ist unklar. Allerdings gibt es schon eine relativ klare Richtung, wie es mit der Forschung weitergehen könnte.

Wann kann man „Fang mich, wenn du kannst“ abschließen?

Um welches Pokémon geht es hier eigentlich? Schaut man sich die Silhouette des Monsters an, wird relativ schnell klar, dass es sich um Rotom handelt. Das passt auch zu den EP und dem Sternenstaub, da es die Pokédex-Nummer 479 hat.

Rotom konnte man zwar schon in Pokémon GO bekommen, aber nur zu besonderen Anlässen und sehr selten.

So sieht Rotom aus

Bildquelle: pokemon.com

Wie geht die Forschung weiter? Am Wochenende, also am 17. und 18. Februar, dürfte es weitergehen. Da findet nämlich die Sinnoh-Tour in der lokalen Variante in Los Angeles statt. Und eines der Gameplay-Features nennt sich „Ein paranormales Puzzle“.

Da sollen Trainer in Los Angeles zusammenarbeiten, um einen geheimen Code aufzudecken, der eine Rotom-Begegnung bringt. Sobald die Trainer den Code aufgeschlüsselt haben, sollen Spieler auf der ganzen Welt ihn einlösen können.

Also: Haltet am Wochenende die Augen auf. Da dürfte der Code kommen, mit dem ihr Rotom bekommen könnt. Sobald er bekannt ist, halten wir euch an dieser Stelle natürlich auf dem Laufenden.

Generell kommt die Sinnoh-Tour immer näher, auch in der globalen Variante. Doch das ist nicht der einzige spannende Termin in diesem Monat: Alle Events in Pokémon GO im Februar 2024 findet ihr hier.