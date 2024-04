Pokémon GO: Ein Vater will seinem Sohn nur einen Gefallen tun, aber alles geht schief

Ein Vater wollte in Pokémon GO seinem Sohn einen Gefallen tun und ihm ein neues Pokémon schenken, aber alles geht schief. Was genau passiert ist und warum der Vater den Tausch jetzt sogar bereut, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welchen Gefallen geht es? In Pokémon GO wollen die meisten Spieler vor allem eins: ihren PokéDex vervollständigen. So auch der Reddit-User AudioRejectz und sein 8-jähriger Sohn. Letzterer ist, wie der Vater in seinem Reddit-Beitrag erklärt, von den kleinen Taschenmonstern total fasziniert, weshalb sie gemeinsam spielen und Raids absolvieren.

Vor einigen Tagen fing AudioRejectz schließlich ein Wingull, was seinem Sohn noch in seiner Sammlung fehlte, weshalb er es mit ihm tauschen wollte. Doch genau diesen Tausch bereut er nun. Was genau passiert ist, erklären wir euch nachfolgend.

Erste Einblicke zum großen Update in Pokémon GO seht ihr im Video:

Vater wählt kostbares Pokémon für den Tausch

Was ging beim Tausch schief? In seinem Reddit-Beitrag berichtet AudioRejectz der Community von seinem Wingull-Tausch, der völlig anders verlief, als gedacht. So erklärt er, dass er und sein Sohn zuvor noch keine Pokémon getauscht hatten, weshalb sie nicht genau wussten, worauf sie achten müssen. Sein Sohn gab ihm deshalb sein Handy, damit AudioRejectz den Tausch für sie durchführte.

Als er schließlich in der Tausch-Maske ein Pokémon auswählen sollte, um es gegen das Wingull zu tauschen, blätterte er die Sammlung seines Sohnes nach Monstern durch, die ihm noch in seinem PokéDex fehlten.

Dabei stieß er auf eine Reihe von Schlurp und wählte eines zum Tausch aus. Als er seinem Sohn das Handy im Anschluss zurückgab, folgte die große Enttäuschung: Bei dem Schlurp, was er getauscht hatte, handelte es sich um ein perfektes Pokémon, also eines mit einer IV von 100 %.

So schreibt er auf Reddit: Als ich durch seine Pokémon scrollte, sah ich, dass er ein paar Schlurp hatte, und da ich keins hatte, tauschte ich eines davon gegen das Wingull. Als wir fertig waren, schaute er sich seine Liste an und innerhalb von 60 Sekunden brach er völlig zusammen, da seine perfekten Pokémon von 2 auf 1 gesunken waren (er hat auch ein Mauzi)…

Vater bereut den Tausch: Um seinen Fehler zu beheben, wollte AudioRejectz seinem Sohn das Schlurp wieder zurücksenden. Doch dann folgte der nächste Schock für die beiden, denn sie stellten fest, dass sich die IV beim Tausch geändert hat. Aus diesem Grund ärgert sich der Vater über sich selbst und fragt in der Reddit-Community, wie er es jetzt wiedergutmachen kann:

„Also versuchte ich ihn zu beruhigen und sagte ihm, dass ich es nicht wusste und ich es gleich zurückschicken werde. Ich schätze, jetzt könnt ihr alle mein Problem sehen… als ich es zurückschicken wollte, klickte ich auf Bewertung, um ihm zu zeigen, dass es das war und zu ihm zurückkam, nur um zu erfahren, dass beim Tauschen von Pokemon neue IVs vergeben werden. Ich bin absolut am Boden zerstört!! Ich wusste es wirklich nicht, und er ist mehr als verärgert. Jetzt versuche ich nur herauszufinden, wie viel Geld ich in sein Spiel stecken muss, um es wiedergutzumachen und damit er sich besser fühlt.“

AudioRejectz auf Reddit

Warum ist Schlurp so besonders? Schlurp selbst ist eigentlich kein sonderlich starkes Pokémon, weshalb es lediglich in der Superliga überzeugen kann. Bei dem Schlurp des Sohnes handelte es sich jedoch um ein sogenanntes Hundo.

Diese haben die höchstmögliche IV-Bewertung von 100 % und sind somit die perfekten Pokémon. Im Spiel sind sie allerdings nur sehr schwer zu bekommen. Aus diesem Grund sind sie bei vielen Spielern nicht nur besonders beliebt, sondern auch wertvoll.

Vater erhält aufbauende Worte aus der Community

Trainer reden Vater gut zu: Auch wenn man den Tausch des perfekten Schlurp nun nicht mehr rückgängig machen kann, erhält AudioRejectz in den Reddit-Kommentaren jede Menge aufmunternde Worte. Viele schreiben, dass sie auch schon einmal ein Monster getauscht oder verschickt haben, was ihnen eigentlich wichtig war.

Sie raten ihm deshalb, alle Schlurp, die er zukünftig fängt, mit seinem Sohn zu tauschen, um ein neues Hunderter zu bekommen. Alternativ soll er seinem Sohn vorschlagen, dass er sich ein anderes besonderes Monster aus seiner Sammlung wünschen kann. So kann man folgende Kommentare lesen:

Express-Luck-3812: Es gibt nichts, was du jetzt tun kannst. Das Hunderter ist für immer weg, aber man lernt ja nie aus. […] Wenn ihr im Spiel beste Freunde werdet, wird der IV-Wert auf 5/5/5 erhöht, wenn ihr tauscht, so dass die Chance auf ein Hunderter höher ist.

QuietYam5625: Es kann sehr lange dauern, aber wenn du ihm alle Schlurp, die du fängst, tauschst, stehen die Chancen besser, ein Hunderter aus dem Tausch zu bekommen, als ein Hunderter in freier Wildnis. Vor allem, wenn ihr zu besten Freunden geworden seid. […] Es ist zwar traurig, aber wir haben alle schon einmal versehentlich ein besonderes Exemplar verschickt oder getauscht.

wtfarekangaroos: Versichere deinem Sohn einfach immer wieder, dass du es nicht wusstet, dass es dir sehr leid tut und dass es nie wieder vorkommen wird. Das kann auch für ihn eine tolle Lernerfahrung sein. Es hilft ihm zu lernen, wie man mit Gnade und Vergebung umgeht, wenn jemand einen echten Fehler macht. […] Versprich ihm, dass du ihm das nächste Mal etwas schuldig bist, wenn du ein wirklich cooles, schillerndes oder legendäres bekommst, was er sich wünscht.

Trainer geben Tipps zum Tauschen

Einige Trainer geben AudioRejectz in den Kommentaren aber auch Tipps, wie ihm sowas in der Zukunft nicht nochmal passiert. Dabei erklären sie ihm, dass man ein Pokémon immer nur einmal tauschen kann und die IV immer neu gewürfelt wird. Aus diesem Grund sollten wertvolle Pokémon mit einem Favoriten-Stern versehen oder ihnen ein Spitzname gegeben werden, um sie leichter zu erkennen.

Aber auch die Tag- und Filterfunktion ist ein wichtiges Hilfsmittel, damit keine falschen Monster verschickt oder getauscht werden. Folgende Hinweise kann man deshalb dazu auf Reddit finden:

avatarKos: Denk daran, Suchbegriffe für ALLES zu verwenden. Ein Beispiel wäre hier !4*&!shiny (wenn du deinen Suchbegriff einmal benutzt hast, kannst du ihn zur einfachen Wiederverwendung anheften).

Gold-Perspective-699: Deshalb sage ich den Leuten, dass sie ihre Hundos immer favorisieren sollen. Zeig ihm, wie er sie favorisiert oder gib !4* ein, wenn du mit ihm tauschst.

WraithTDK: Außerdem kannst du nicht zurücktauschen. Ich weiß nicht, ob du dich dadurch besser oder schlechter fühlst, aber nur zur Erinnerung: Du kannst kein Pokemon tauschen, das dir bereits getauscht wurde.

Platinumdogshit: Versuche, ihn davon zu überzeugen, seine 4*-Pokemon zu favorisieren, damit es schwieriger ist, das sowas wieder passiert. Du kannst auch Tags hinzufügen und ihre Namen ändern.

Habt ihr auch schon einmal ein Pokémon getauscht, was ihr gar nicht weggeben wolltet? Und welche Filter nutzt ihr beim Tauschen mit Freunden am liebsten? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Aber auch andere Trainer haben aktuell richtig Pech im Spiel. Einem Trainer fehlt genau im schlechteste Moment das Item, das man wirklich immer braucht.