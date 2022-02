Pokémon GO bringt neue Forschungen und Quests zum Mondneujahr – 2 solltet ihr euch sichern

In Pokémon GO startet heute, am 01. Februar 2022, das Mondneujahr-Event, bei dem ihr auf neue Quests und befristete Forschungen treffen könnt. Wir von MeinMMO haben uns die Aufgaben angesehen und zeigen euch, auf welche Belohnungen ihr euch freuen könnt.

Um was für Aufgaben geht es? Wie ihr es von vergangenen Events gewohnt seid, wird es auch zum Mondneujahr-Event wieder 7 spezielle Feldforschungsaufgaben geben. Diese könnt ihr euch an den PokéStops erdrehen. Darüber hinaus erwarten euch zwei befristete Forschungen rund das Event.

Welche Aufgaben ihr dazu lösen müsst, welche Belohnungen es geben wird und ob sich diese lohnen, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann findet das Mondneujahr-Event statt? Das Event zum Mondneujahr startet am 01. Februar 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 07. Februar 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

2 befristete Forschungen zum Mondneujahr-Event

Während des Mondneujahr-Events gibt es neben 7 neuen Event-Feldforschungen zwei befristete Forschungen, die ihr lösen könnt. Diese stehen jedem Spieler zur Verfügung und sind in der “Heute”-Ansicht zu finden. Die beiden Aufgaben unterteilen sich nach “Mondneujahr: Fang-Challenge” und “Mondneujahr: Freundschaft-Challenge”.

Im Gegensatz zu Feldforschungsaufgaben sind diese Quests allerdings zeitlich limitiert. Das bedeutet, ihr müsst diese bis zum Ende des Events bearbeitet und eingelöst haben, um euch die entsprechenden Belohnungen zu sichern. Verpasst ihr das, dann gehen euch diese verloren.

Mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck, haben wir euch die Aufgaben der beiden befristeten Forschungen nachfolgend zusammengefasst (via leekduck.com). Alle Pokémon, die ihr auch als Shiny fangen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Mondneujahr: Fang-Challenge

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 10 Pokébälle Fange 25 Pokémon 15 Superbälle Fange 25 Pokémon

vom Typ Feuer 20 Hyperbälle Fange 10 verschiedene

Arten von Pokémon Begegnung mit Leufeo*

Stufenbelohnung: Habt ihr alle 4 Aufgaben gelöst, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 Sternenstaub, 1.000 EP und eine Begegnung mit Psiau*.

Mondneujahr: Freundschafts-Challenge

Aufgabe Belohnung Sende 5 Geschenke

und nutze einen Sticker Begegnung mit Flemmli* Tausche 3 Pokémon

mit einem Freund Begegnung mit Krebscorps* Sende 15 Geschenke

an Freunde Begegnung mit Flampion* Sende Geschenke an

3 Tagen in Folge Begegnung mit einem Pokémon,

welches derzeit noch nicht bekannt ist

Stufenbelohnung: Habt ihr alle 4 Aufgaben gelöst, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 Sternenstaub, 1.000 EP und eine Begegnung mit einem Pokémon, welches derzeit noch nicht bekannt ist.

Warum sind zwei Begegnungen noch nicht bekannt? Die Informationen zu den Aufgaben und Belohnungen werden von Trainern zur Verfügung gestellt, bei denen das Event bereits begonnen hat. Da es sich bei einer der Aufgaben um eine Quest handelt, die über mehrere Tage andauert, kann die Belohnung noch nicht eingesehen werden. Sobald diese bekannt ist, werden wir unseren Artikel entsprechend anpassen.

7 neue Feldforschungen zum Mondneujahr-Event

Während des gesamten Events rund um das Mondneujahr, könnt ihr an PokéStops spezielle Event-Aufgaben sammeln. Wie ihr es von den regulären Feldforschungen kennt, müsst ihr dazu nur die Fotoscheibe am PokéStop drehen. Angezeigt wird euch die Aufgabe dann in eurer “Feld”-Ansicht, in die ihr mit Klick auf das Fernglas gelangt. Zum Lösen dieser Aufgaben habt ihr unbegrenzt Zeit.

Mit Hilfe der Übersicht von Legends Lima haben wir euch nachfolgend alle Aufgaben und deren Belohnungen zusammengefasst (via reddit.com). Alle Monstern, denen ihr auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon 25 Mega-Energie für

Mega-Garados Fange 12 Pokémon Begegnung mit Flampion* Verschicke ein Pokémon Begegnung mit Leufeo* Gewinne einen Raid Begegnung mit Psiau* Brüte ein Ei Begegnung mit Alola-Mauzi*

oder Galar-Mauzi* Versende 3 Geschenke Begegnung mit Karpador* Versende 3 Geschenke und

einen Sticker Begegnung mit Leufeo*

Welche Aufgaben lohnen sich besonders?

Bei den (Feld-) Forschungen lohnen sich vor allem zwei Begegnungen: Psiau und Mauzi. Wir erklären euch, warum.

Psiau

Das Psycho-Pokémon Psiau gibt es ab dem 01. Februar 2022 erstmals in seiner schillernden Form im Spiel zu finden. Normalerweise ist dieses Monster eher selten und ihr bekommt es vor allem aus Eiern. Im Moment ist es außerdem in dem Feldforschungsdurchbruch für Februar sowie während des Mondneujahr-Events in Level-1-Raids zu finden.

Wer sich also ein schillerndes Exemplar sichern möchte, der hat durch die Event-Quest “Gewinne einen Raid” nun weitere Gelegenheiten, einem Shiny-Psiau zu begegnen. Diese Aufgabe wird vor allem Shiny-Jäger freuen.

Alola- und Galar-Mauzi

Eine weitere interessante Aufgabe ist die mit Alola- und Galar-Mauzi. Dabei liegt der Fokus allerdings vor allem auf der Galar-Version. Diese ist nämlich, ähnlich wie Psiau, im Spiel hauptsächlich durch das Ausbrüten von Eiern erhältlich. Gelegentlich, wie während des Mondneujahr-Events, auch in Level-1-Raids.

Da das Pokémon vom Typ Stahl ebenfalls in seiner schillernden Variante im Spiel zu fangen ist, können sich auch hierüber vor allem die Shiny-Jäger freuen. Bedenkt außerdem, dass sich Galar-Mauzi nicht zu Snobillikat, sondern Mauzinger entwickelt. Für alle, denen dieser Pokédex-Eintrag noch fehlt, ist das eine perfekte Chance diesen nachzuholen.

Alola-Mauzi ist hingegen schon etwas häufiger im Spiel zu finden gewesen und spawnt gelegentlich auch wild. Auch bei diesem Monster könnt ihr auf ein schillerndes Exemplar hoffen. Außerdem gehört Alola-Mauzi zu den 22 Monstern, bei denen ihr einen Sternenstaub-Bonus bekommt.

Weitere interessante Belohnungen

Da das Event im Zeichen von Leufeo steht, welches erstmals in seiner schillernden Form im Spiel zu finden ist, bieten euch die entsprechenden Aufgaben ebenfalls weitere Chancen eines zu erhalten. Leufeo spawnt allerdings auch während des gesamten Events wild, weshalb ihr auch dort gute Gelegenheiten auf ein Shiny haben werdet.

Wer regelmäßig auf Mega-Entwicklungen setzt, der sollte sich außerdem die Mega-Energie für Garados nicht entgehen lassen.

Wie findet ihr die neuen Feldforschungsaufgaben und befristeten Forschungen zum Mondneujahr-Event? Welche Belohnung wollt ihr euch auf jeden Fall sichern? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht noch einiges an. Wir haben uns angesehen, welche Events euch im Februar in Pokémon GO erwarten und welche sich besonders lohnen.