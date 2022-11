Pokémon GO: Forschung zur Safari-Zone in Singapur – Alle Belohnungen

Die Befristete Forschung zur Safari-Zone in Singapur läuft in Pokémon GO. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen in der Übersicht.

Was ist das für eine Forschung? In Singapur läuft ein großes Event zur Safari-Zone, an dem Trainer vor Ort mitmachen dürfen. Doch das Team von Niantic möchte mit den Spielern auf der ganzen Welt zelebrieren und aktiviert aus dem Grund eine weltweite Befristete Forschung.

Wann gibt es die Forschung? In der Zeit von Samstag, dem 19. November um 08:00 Uhr bis Sonntag, dem 20. November um 20:00 Uhr ist die Befristete Forschung aktiv. Die Aufgaben müssen in diesem Zeitfenster gelöst und die Belohnungen abgeholt werden, wenn ihr daran interessiert seid.

Befristete Forschung: Safari Zone Singapur 2022

Aufgabe Belohnung Erkunde 1 Kilometer Begegnung mit Felilou Erkunde 2 Kilometer Begegnung mit Felilou Erkunde 3 Kilometer Begegnung mit Felilou Erkunde 4 Kilometer Begegnung mit Felilou Erkunde 5 Kilometer Begegnung mit Felilou Mit „Erkunde“ ist gemeint, dass ihr die Kilometer zurücklegen sollt. Geht also 5 Kilometer, um die Aufgaben zu lösen

Abschluss-Belohnung: Schließt ihr alle Aufgaben erfolgreich ab und holt euch die entsprechenden Felilou-Begegnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 EP, 1.000 Sternenstaub und eine weitere Begegnung mit Felilou.

Gibt es Shiny Felilou? Ja, die neue Safari-Zone in Singapur bringt das Debüt von Shiny Felilou. Mit Glück könnt ihr einem bei diesen Aufgaben begegnen.

Felilou und Kleoparda als Normale Version und als Shiny im Vergleich

In der Community kommt die Befristete Forschung mittelgut an. Manche freuen sich darauf, mit wenig Aufwand an die Begegnungen zu kommen. Andere hätten sich mehr darüber gefreut, wenn man die Spawns von Felilou einfach in der Wildnis erhöht hätte.

Vielerorts ist es am Wochenende recht kalt, was zu Hemmungen beim Rausgehen führt. Doch die 5 Kilometer kann einfach drinnen zurücklegen.