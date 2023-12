Das neue Jahr startet in Pokémon GO mit dem Neujahrs-Event. Was es hierbei zu holen gibt und was sich besonders lohnt, erfahrt ihr hier.

Wann ist das Event? Das Event startet am 1. Januar 2024 um 10:00 und endet am Mittwoch, dem 3. Januar um 20:00. Hierbei warten Pokémon in der Wildnis, in Feldforschungen und in Eiern auf euch sowie besondere Raid-Kämpfe, Event-Boni, eine Event-Box und eine kostenpflichtige befristete Forschung auf euch. Übrigens: am 6. Januar startet auch schon der erste Community Day 2024 mit Bauz.

Außerdem wird der Himmel in Pokémon GO während des Events durch farbenfrohe Feuerwerke erleuchtet, um das neue Jahr zu zelebrieren.

Während des Events wird es, wie so oft, Boni geben. Eier, die ihr während des Events in Ei-Brutmaschinen legt, benötigen nur die halbierte Schlüpf-Distanz. Die ersten drei Eier, die ihr während des Events mithilfe des Widgets in Ei-Brutmaschinen legt, werden sogar nur ein Viertel der üblichen Schlüpf-Distanz benötigen.

Welche Pokémon gibt es im Event?

Welche Pokémon wird es in der Wildnis geben? Die folgenden Pokémon werden vermehrt in der Wildnis erscheinen:

Pummeluff mit Schleife **

Hoothoot mit Neujahrs-Outfit **

Flampion **

Bronzel ** (seltener)

Pokémon, die mit ** markiert sind, können als Shiny erscheinen. Pummeluff mit Schleife ist hierbei erstmalig im Spiel zu finden.

Welche Pokémon wird es in Raids geben? Auch in Raids warten besondere Pokémon auf euch. Dabei handelt es sich um folgende.

1*-Raids:

Bisasam mit Partyhut **

Glumanda mit Partyhut **

Schiggy mit Partyhut **

Hoothoot mit Neujahrs-Outfit **

Waumpel mit Partyhut **

3*-Raids:

Rattikarl mit Partyhut **

Nidorino mit Partyhut **

Gengar mit Partyhut **

Woingenau mit Partyhut **

5*-Raids:

Schabelle

Mega-Raids:

Mega-Ampharos **

Pokémon mit ** sind in ihrer Shiny-Form anzutreffen.

Welche Pokémon können aus Eiern schlüpfen? Durch das Schlüpfen von Eiern könnt ihr auf folgende Pokémon treffen.

Pichu mit Partyhut **

Pii **

Fluffeluff **

Togepi **

Rabauz **

Kussilla **

Elekid **

Magby **

Azurill **

Isso **

Erneut können Pokémon, die mit ** markiert sind, in ihrer Shiny-Form auftreten.

Welche Pokémon können durch Feldforschungen erhalten werden? In den Feldforschungen warten Flampion und Bronzel als Belohnungen auf euch, wobei Bronzel seltener ist. Beide Pokémon können als Shiny erscheinen.

Was gibt es in der kostenpflichtigen befristeten Forschung? Durch das Lösen der kostenpflichtigen befristeten Forschung werdet ihr Sternenstaub, Erfahrungspunkte und PokéMünzen verdienen können. Wie ihr grundsätzlich PokéMünzen in Pokémon GO verdienen könnt, erfahrt ihr bei uns.

Außerdem werdet ihr hierdurch Begegnungen mit diesen Pokémon haben:

Pummeluff mit Schleife **

Hoothoot mit Neujahrs-Outfit **

Waumpel mit Partyhut **

Allen drei Pokémon könnt ihr in ihrer Shiny-Variante begegnen.

Was gibt es noch im Event? Im Neujahrs-Event wird es für 99 PokéMünzen eine Event-Box geben, in der eine Brutmaschine und ein Premium-Kampf-Pass enthalten sein werden. Zum Start des Events werden außerdem neue Avatar-Accessoires freigeschaltet.

Für wen lohnt sich das Event? Falls ihr für euer Feuer-Team noch Verstärkung benötigt, so ist die Entwicklung von Flampion, Flampivian, eine gute Empfehlung. Hierbei handelt es sich um einen starken Angreifer.

Sammler können im Event noch mehr auf ihre Kosten kommen. Durch das Erscheinen von vielen Pokémon in Event-Kleidung, die auch noch alle als Shiny erscheinen können, gibt es viel zu sammeln. Hierbei sei nochmal erwähnt, dass das Pummeluff mit Schleife erstmalig im Spiel auffindbar sein wird.

Wie sieht es mit euch aus? Freut ihr euch auf das Event? Was interessiert euch hierbei besonders? Bis zum Start des Events könnt ihr euch auch noch die Events im Dezember in Pokémon GO anschauen.