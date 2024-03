Holt euch 4 neue Shinys im Event „Angemessene Überraschungen“ bei Pokémon GO

In Pokémon GO wurde das Event Angemessene Überraschungen angekündigt. Wie es abläuft und was euch dort erwartet, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Event? Das Event startet am 4. April 2024 um 10:00 Uhr und wird bis zum 9. April 2024 um 20:00 Uhr laufen. Neben einigen Pokémon, die Teil des Events sind, wird es auch wieder ein paar Boni, eine Sammler-Herausforderung und passende Showcases geben.

Im Event wird es eine erhöhte Chance auf XXS- und XXL-Pokémon sowie gleich 4 neue Shiny-Pokémon geben, wovon ihr eines jedoch nur erhalten könnt, wenn ihr in der südlichen Halbkugel wohnt. Außerdem wird die Chance erhöht, einem Shiny-Wailmer zu begegnen.

4 neue Shinys sowie viele große und kleine Pokémon

Welche neuen Shinys gibt es im Event? Sage und schreibe 4 neue Shinys werden mit dem neuen Event in Pokémon GO freigeschaltet werden. Hierbei handelt es sich um Reißlaus und seine Entwicklung Tectass sowie um Kaguron und Katagami. Während Kaguron in der Südhalbkugel zu finden ist, könnt ihr Katagami in der Nordhalbkugel, also in unseren Breitenkreisen, begegnen.

Welche Pokémon wird es in der Wildnis geben? Während des Events könnt ihr euch auf die folgenden Pokémon in der Wildnis freuen.

In der Wildnis

Digda*

Mantax*

Wailmer* (erhöhte Chance, als Shiny zu erscheinen)

Wattzapf*

Zapplardin

Wommel*

Reißlaus*

Flaniwal

Onix* (seltener)

Relaxo* (seltener)

Pokémon, die mit einem * markiert sind, können als Shiny erscheinen.

Welche Pokémon wird es in Raids geben? Auch in Raids werdet ihr während des Events auf andere Pokémon treffen.

1*-Raids:

Tarnpignon*

Klikk*

Psiau*

Blipp

3*-Raids:

Alola-Kokowei*

Galar-Smogmog*

Garados*

Relaxo*

5*-Raids:

Kaguron (nur auf der Südhalbkugel)*

Katagami (nur auf der Nordhalbkugel)*

Mega-Raids:

Mega-Glurak-X*

Die mit einem * markierten Pokémon können auch euch als Shiny begegnen.

Welche Pokémon wird es in Feldforschungen geben? Es wird auch wieder Feldforschungen geben, die ihr absolvieren könnt und die euch mit Pokémon-Begegnungen belohnen. Dabei könnt ihr die folgenden Pokémon antreffen:

Onix*

Relaxo*

Wailmer* (erhöhte Chance, als Shiny zu erscheinen)

Zapplardin

Wommel*

Reißlaus*

Pokémon, die mit einem * markiert sind, könnt ihr auch in ihrer Shiny-Form antreffen.

Boni und weitere Inhalte des Events

Welche Boni wird es während des Events geben? Während das Event läuft, werden die folgenden 3 Boni aktiv sein:

Doppelte Erfahrungspunkte beim Fangen von Pokémon, wenn ihr gute, großartige oder fabelhafte Würfe landet (wird sich nicht mit dem Fang-Bonus im Community Day Classic im April stapeln)

Erhöhte Chance in der Wildnis, auf XXS- und XXL-Pokémon zu treffen

Erhöhte Chance, einem Shiny-Wailmer zu begegnen

Welche weiteren Inhalte wird es im Event geben? Während des Events wird es auch wieder eine Sammler-Herausforderung geben, die ihr lösen könnt. Zudem wird es Showcases mit Pokémon geben, die Teil des Events sind.

Was sagt ihr zu dem Event? Freut ihr euch auf die neuen Shiny-Pokémon oder die Chance auf viele XXS- und XXL-Pokémon? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit anderen Trainern aus. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im März 2024 in Pokémon GO auf euch warten, werdet ihr bei uns dazu fündig.