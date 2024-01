YouTuber spielt Pokémon GO eine Woche komplett kostenlos – Das ist sein Fazit

Ein YouTuber hat Pokémon GO eine Woche lang ohne Einsatz von Echtgeld gespielt. Was er dabei bekam, erfahrt ihr hier.

Worum geht es? Der YouTuber MYSTIC7 hat ein Experiment durchgeführt und ein Video erstellt, in dem er eine Woche lang Pokémon GO ohne den Einsatz von Echtgeld spielt. Hierzu zählen sowohl Forschungen und Boni, die es im Shop gibt als auch Items wie Rauch, Inkubatoren und Raidpässe, die es gegen Münzen einzutauschen gibt. Auf den Einsatz von Pokémon GO Plus verzichtet er ebenfalls.

Er benutzt innerhalb des Experiments lediglich Items, die er ohne den Einsatz von Echtgeld als Belohnungen erhält, wie beispielsweise die PokéMünzen, die ihr in Arenen verdienen könnt oder Belohnungen aus kostenlosen befristeten Forschungen.

Mehrere Shinys, Hundos und viele Erfahrungspunkte sind das Resultat

Was ist sein Ziel? Das Ziel des YouTubers ist hierbei, das Maximum an Shiny-Pokémon, Hundos sowie Erfahrungspunkten und Sternenstaub zu ergattern.

Wie spielt er im Experiment? Um sein Ziel zu erreichen, nutzt er verschiedene Mechaniken des Spiels. So nutzt er vor allem die Tausch-Funktion, um Glücks-Pokémon zu erhalten, die einen hohen IV-Wert aufweisen und nebenbei Bonbons einbringen. Er profitiert auch davon, dass genau während seines Experiments die Anzahl an garantierten Glücks-Tauschen mit alten Pokémon erhöht wurde.

Das Video verlinken wir hier für euch:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das Lösen von Feldforschungen sowie das Spielen der Kampfliga sind ebenfalls zwei elementare Punkte, an denen er teilnimmt. Diese beiden Punkte stellt er auch als sehr empfehlenswert heraus. In der Kampfliga verliert er absichtlich sogar alle Kämpfe, um Zeit zu sparen, da in den ersten Rängen die reine Teilnahme zum Steigern des Rangs reicht und er hierdurch Sternenstaub sammeln kann.

Des Weiteren nimmt er an Showcases teil und besiegt Rocket-Rüpel, um die Anzahl an Items, die er erhält, weiter zu steigern. Dass er noch mehr Möglichkeiten gehabt hätte, um alles auszuschöpfen, seht ihr in unserer Checkliste für Pokémon GO, um die meisten Belohnungen zu erhalten.

Was ist seine Ausbeute? Am Ende der Woche zieht er Bilanz über seine Fortschritte. Er hat in der Zeit 12 Shiny-Pokémon erhalten, unter anderem ein Zekrom. Diese Pokémon hat er aus der Wildnis, aus Forschungen, aus Raids und durch das Tauschen mit Freunden erhalten. Außerdem konnte er ganze 3 Hundos zu seiner Sammlung hinzufügen.

Zusätzlich hat er in der Zeit 739.364 Erfahrungspunkte erhalten sowie 134.477 Sternenstaub.

Was sagt ihr zu dem Experiment? Spielt ihr selber ohne den Einsatz von Echtgeld, oder investiert ihr regelmäßig Geld in Pokémon GO? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Eine Übersicht, über alle Events, die im Januar 2024 in Pokémon GO stattfinden findet ihr bei uns natürlich auch.