Pokémon GO: So läuft der Community Day mit Hornliu im Juni genau

In Juni wird bei Pokémon GO der Community Day mit Hornliu gefeiert. Nun sind die Details zum Event bekannt – inklusive der Boni.

Wann startet der Community Day mit Hornliu? Dass der Community Day mit Hornliu stattfinden würde, ist bereits seit der Wahl des Wurm-Pokémon zum Event-Monster im Juni bekannt. Er steigt am Samstag, den 20. Juni.

Nun ist auch die Uhrzeit bekannt: Wie schon die letzten Community Days läuft das Hornliu-Event von 11 bis 17 Uhr und damit ganze sechs Stunden lang.

Hornliu steht im Fokus

Das bringt der Community Day mit Hornliu

Diese Boni gibt es: Wer am Community Day spielt, darf sich über einige Boni freuen. Zum Beispiel gibt es dreifachen Sternenstaub für jedes gefangene Pokémon. Es lohnt sich also, so viele Monster wie möglich zu schnappen.

Damit das einfacher wird, gibt es auch wieder verlängerte Rauch-Zeiten. Das Item hält erneut drei Stunden lang. Wer also zum Start des Events gleich zwei Rauch-Items stapelt, ist den ganzen Tag versorgt und kann sich über mehr Spawns freuen.

Eure Kumpel-Pokémon sollen euch erneut mit Items wie Pokébällen versorgen, sofern sie mindestens den Status eines Superkumpels haben. Das klappte beim letzten Community Day mit Samurzel nicht immer reibungslos und wird dieses Mal hoffentlich ohne Probleme funktionieren.

Während des Events könnt ihr euch außerdem ein passendes Bundle im Shop kaufen. Darin stecken:

Eine Top-Lade-TM

30 Hyperbälle

3 Sternenstücke

3 Rauch

So kriegt ihr Hornliu: Hornliu wird im gesamten Event-Zeitraum vermehrt auf der Map erscheinen. Außerdem sind Überraschungen bei Schnappschüssen zu erwarten – gut möglich, dass der Wurm euch ins Foto hüpft.

Ihr habt die Chance auf eine Shiny-Variante des Monsters und könnt euch durch Entwicklung natürlich auch ein Bibor mit spezieller Attacke sichern. Dabei handelt es sich um die Attacke Schlagbohrer. Was Schlagbohrer nützt, erfahrt ihr in unserem Guide.