Der Community Day in Pokémon GO dreht sich im Juni um Hornliu. Die exklusive Attacke für Bibor ist dabei Schlagbohrer. Wir sagen euch, was die Attacke kann.

Das ist der Community Day: Ihr konntet abstimmen, welches Pokémon im Juli am Community Day auftaucht. Die Wahl fiel dabei auf Hornliu und passend dazu lernt die Weiterentwicklung Bibor den exklusiven Angriff Schlagbohrer.

Das ist eine Lade-Attacke von Typ Boden und bringt Bibor mehr Variabilität im Kampf. Ob ihr damit Kämpfe richtig dominieren könnt, erfahrt ihr hier.

Bibor mit Schlagbohrer – Das kann die exklusive Attacke

Was bringt es im Raid? Bibor ist kein starkes Pokémon für Raids. Dafür hat es einfach zu wenig WP und seine restlichen Werte überzeugen hier auch nicht.

Auch mit Schlagbohrer ändert sich daran nichts. Wer also gedacht hat, dass Bibor dadurch zu einem der besten Angreifer im Spiel wird, der wird enttäuscht.

Hornliu gewann die Wahl für den Community Day im Junu – Deshalb gibt es Bibor mit Schlagbohrer

Wie stark wird es im PvP? Für den PvP-Modus wird Bibor mit Schlagbohrer allerdings deutlich interessanter. Das gilt aber nur für die Superliga, denn Bibor erreicht maximal 1846 WP und ist damit für die anderen Ligen nicht geeignet.

Mit der Attackenkombination Gifthieb, Schlagbohrer und Schlammbombe ist Bibor gegen zwei beliebte Pokémon der Superliga effektiv: Registeel und Azumarill. Wenn ihr es klug anstellt, könnt ihr beide Monster mit Bibor ausschalten.

Generell kann es gegen einige Monster recht gut eingesetzt werden und die Typenkombination aus Gift und Boden ist durchaus spannend.

Dennoch muss man bedenken, dass Bibor genauso leicht besiegt werden kann. Wenn euer Gegner euch klug ausspielt, dann ist Bibor schnell besiegt. Ihr solltet euch also bestens mit Effektivitäten auskennen, wenn ihr Bibor in euer Team nehmt.

Sollte man sich die Attacke sichern? Wer nicht viel im PvP-Modus unterwegs ist, der verpasst bei der Attacke nichts. Bibor mit Schlagbohrer ist einzig im PvP wichtig und wer dort gerne spielt, sollte sich die Attacke auf jeden Fall sichern.

Wie kann Bibor die Attacke lernen? Das geht nur am Community Day. Dort müsst ihr Kokuna innerhalb der Community-Day-Zeiten oder maximal bis 2 Stunden danach entwickeln. Per TM ist die Attacke nicht erlernbar.

Die einzige Ausnahme dafür ist die Top-TM. Mit diesem Item könnt ihr jede beliebige Attacke, die es irgendwann mal gab, einem Pokémon beibringen. Welche Pokémon sich dafür besonders lohnen, erfahrt ihr hier.