Pokémon GO: „Community Day Classic mit Bisasam“ – Was steckt im 1-€-Ticket drin?

Anlässlich des ersten Community Day Classic findet ihr derzeit in Pokémon GO ein Event-Ticket für knapp 1 €, welches euch eine besondere Spezialforschung bringt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Aufgaben und Belohnungen euch dabei erwarten und ob sich das Ticket für euch lohnt.

Was ist das für ein Ticket? Passend zu jedem Community Day stellt euch Pokémon GO eine besondere Spezialforschung kostenpflichtig bereit. Diese dreht sich um das jeweilige Monster, welches an diesem Tag im Mittelpunkt steht.

Auch zum Community Day Classic mit Bisasam findet ihr ein solches Event-Ticket, hinter der sich die Spezialforschung unter dem Namen „Community Day Classic mit Bisasam“ verbirgt. Wir zeigen euch, welche Quests und Belohnungen darin enthalten sind, damit ihr entscheiden könnt, ob ihr euch diese Forschung sichern wollt.

Wie bekommt ihr das Ticket? Um euch die Spezialforschung zu Bisasam zu sichern, könnt ihr für etwa 1 € ein spezielles Event-Ticket im Spiel erwerben. In eurem Ingame-Shop findet ihr unterhalb der Boxen den Punkt „weltweite Events“. Hier ist das entsprechende Ticket hinterlegt.

Ist an dieser Stelle bei euch kein Ticket oder eines unter einem anderen Namen hinterlegt, dann startet euer Spiel einmal neu. Danach sollte das korrekte Ticket verfügbar sein.

Event-Ticket zum C-Day Classic mit Bisasam – Die Forschung

Woher haben wir die Informationen zu den Quests? Der Community Day Classic startet heute, am 22. Januar 2022, um 14:00 Uhr Ortszeit. Aufgrund der Zeitverschiebung hat das Event somit in anderen Teilen der Welt bereits begonnen. Diese Trainer konnten daher inzwischen auf die Spezialforschung zugreifen und haben die entsprechenden Informationen in den sozialen Netzwerken geteilt (via reddit.com).

Bisasam-Forschung zum C-Day Classic 1/4

Aufgabe Belohnung Verwende 10 Power-Ups

bei Pokémon 15 Pokebälle Fange 15 Bisasam Begegnung mit Bisasam Lande 5 gute Würfe 20 Bisasam-Bonbons

Stufenbelohnung: Habt ihr alle 3 Aufgaben aus diesem Aufgabenblock abgeschlossen, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.000 Sternenstaub, einen Rauch und eine Begegnung mit Bisasam.

Bisasam-Forschung zum C-Day Classic 2/4

Aufgabe Belohnung Fange 15 Bisasam 30 Bisasam-Bonbons Verschicke 10 Pokémon Begegnung mit Bisaknosp Entwickle 3 Bisasam 10 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Habt ihr alle 3 Aufgaben aus diesem Aufgabenblock abgeschlossen, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.500 EP, einen Rauch und eine Begegnung mit Bisasam.

Bisasam-Forschung zum C-Day Classic 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige

Würfe hintereinander 50 Bisasam-Bonbons Entwickle ein Bisaknosp 1 Sternenstück Verschicke 10 Pokémon 15 Superbälle

Stufenbelohnung: Habt ihr alle 3 Aufgaben aus diesem Aufgabenblock abgeschlossen, dann erhaltet ihr zusätzlich 2.500 EP, 15 Hyperbälle und ein Rocket-Radar.

Bisasam-Forschung zum C-Day Classic 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 50 Mega-Energie für Bisaflor Bereits erledigt 50 Mega-Energie für Bisaflor Bereits erledigt 50 Mega-Energie für Bisaflor

Stufenbelohnung: Habt ihr alle 3 Aufgaben aus diesem Aufgabenblock abgeschlossen, dann erhaltet ihr zusätzlich 3.000 Sternenstaub, 150 Mega-Energie für Bisaflor und eine Begegnung mit Bisaflor.

Lohnt sich das Event-Ticket zu Bisasam?

In der Belohnung der Spezialforschung erwarten euch einige interessante Items, wie ein Rocket-Radar, zwei Rauch, ein Sternenstück sowie jede Menge Bälle. Insgesamt ist der Gegenwert der Items deutlich höher als der Kaufpreis von knapp 1 €, den ihr für das Ticket zahlen musstet.

Ein Rocket-Radar kostet regular im Ingame-Shop-Shop 200 PokéMünzen, also etwa 2€.

2 Rauch sind im Spiel für insgesamt 80 PokéMünzen zu bekommen, was ca. 0,80 € entspricht.

Ein Sternenstück bekommt ihr für 100 PokéMünzen im Shop, was umgerechnet etwa 1 € ist.

Darüber hinaus bietet euch die Spezialaufgabe die Möglichkeit, euren Vorrat an Mega-Energie aufzufüllen und etwas Sternenstaub und EP zu sammeln.

Besonders lohnenswert ist diese Forschung für Trainer, die sich diese Items sowieso im Shop gekauft hätten oder dringend Mega-Energie benötigen. Diese kommen mit dem Ticket, im Vergleich zum Ingame-Shop, günstiger. Wer allerdings kein Interesse an den Belohnungen hat, der kann den Community Day Classic mit Bisasam getrost auch ohne den Kauf der Spezialforschung spielen.

Wie findet ihr die Aufgaben und Belohnungen der Spezialforschung „Community Day Classic mit Bisasam“? Werdet ihr euch das Ticket sichern oder nehmt ihr kostenlos am Community Day Classic teil? Schreibt uns eure Meinung gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In wenigen Wochen findet das nächste große Highlight in Pokémon GO statt, bei dem zahlreiche Spawns und Shinys auf euch warten. Wir haben uns angesehen, welche Monster sich hinter der goldenen und silbernen Edition zur Johto-Tour verbergen.