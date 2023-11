Pokémon GO bestätigt legendären Crypto-Raidboss bis Ende November – Trainer sind unzufrieden

In Pokémon GO gibt es eine Rückkehr bei den Crypto-Raids: Arktos ist wieder da und kann in Kämpfen herausgefordert werden. Doch Trainer sind unzufrieden mit dem Boss.

Was ist los in Pokémon GO? Zuletzt trafen Pokémon-Trainer wieder auf auf Arktos in den Crypto-Raids. Der legendäre Eis-Vogel war allerdings schonmal für mehrere Monate der Crypto-Boss, und wurde später von Monstern wie Zapdos, Lavados und Lugia abgelöst – die allerdings alle kürzer verfügbar waren als Arktos.

Nun kehrte Arktos plötzlich wieder in die Crypto-Raids zurück, ohne dass Trainer damit rechneten. Kurz darauf startete eine Diskussion im Subreddit „TheSilphRoad“ zu Pokémon GO, bei der einige vermuteten, dass die Arktos-Rückkehr ein Fehler sei.

Das ist allerdings nicht der Fall, wie der Niantic Support nun bestätigte. Auf „X“ teilte der offizielle Kanal mit: „Trainer, wir möchten klarstellen, dass Crypto-Arktos aktuell bis zum 30. November in Fünf-Sterne-Crypto-Raids verfügbar ist.“

Damit ist eine Diskussion, ob es möglicherweise schnell wieder abgelöst wird, vom Tisch. Doch einige Trainer ärgert die Wahl.

Crypto-Arktos ist wieder da, Trainer fragen: „Aber wieso?“

Das sagen Trainer: Im Subreddit zu Pokémon GO wird bereits über die Klarstellung diskutiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Einige Trainer zeigen sich unglücklich damit, dass Arktos nun wieder der Boss ist, obwohl es bereits so lang verfügbar war. Einige Beispiele zeigen wir euch hier.

So schreibt User Koolmike: „Aber wieso? Wortwörtliche jede andere Option hätte alle glücklicher gemacht” (via reddit).

„Arktos gab es drei Monate lang, Lavados quasi drei Wochen. Keine Ahnung, wieso Niantic denkt, die Leute wollen mehr Artkos. Lavados wäre deutlich willkommener“ meint c422 (via reddit).

„Wieso kriegen wir so viel Crypto-Arktos? Crypto-Zapdos und Lavados waren so kurz, ich hoffe, sie bringen sie auch zurück“ meint User Pro_Banana (via reddit).

Zudem gibt es Kritik, dass es keine klarere Ankündigung im Vorfeld war, und erst jetzt klargestellt wurde, was der Crypto-Raid-Plan für die kommenden Wochenenden sein würde.

Ist Crypto-Arktos stark? Crypto-Arktos ist eher ein Pokémon für Sammler, als für Kämpfer, denn in den Raids gibt es einige bessere Optionen, wenn man auf die Eis-Pokémon schaut. Zum Vergleich: Crypto-Lavados gehört zu den besten Feuer- und Luft-Angreifern, Crypto-Zapdos wiederum ist einer der besten Elektro-Angreifer.

Wenn ihr Arktos dennoch herausfordern wollt, etwa weil es euch noch fehlt oder ihr versuchen wollt, die Shiny-Version zu kriegen: Hier findet ihr die besten Konter gegen Crypto-Arktos im Raid-Guide.