Pokémon GO: Heute startet besondere Raid-Stunde mit Heatran – Beste Konter

In Pokémon GO findet heute, am 27. November 2021, einen weitere besondere Raid-Stunde statt, bei der ihr auf das legendäre Pokémon Heatran treffen werdet. Wir von MeinMMO haben uns angesehen welche Konter ihr am besten nutzen solltet und ob sich das Event für euch lohnt.

Was ist das für ein Event? Wie ihr es von den wöchentlichen Raid-Stunden kennt, werdet ihr auch heute wieder für eine Stunde zahlreiche Level-5-Raids angezeigt bekommen. Anlässlich des derzeitigen Hoopa-Events finden nämlich auch währenddessen tägliche Raid-Stunden statt. Heute trefft ihr dabei auf den legendären Raid-Boss Heatran.

Raid-Stunde mit Heatran – Beste Konter

Wann beginnt die Raidstunde? Wie ihr es von den regulären Raidstunden gewöhnt seid, startet das Event heute, am 27. November 2021, um 18:00 Uhr Ortszeit. Ihr seht vorab wieder die dunklen Eier über den Arenen, die euch die bevorstehenden Level-5-Raids anzeigen. Nach einer Stunde, um 19:00 Uhr Ortszeit, werden die Raids dann weniger.

Nutzt diese Konter gegen Heatran

Das legendäre Pokémon vom Typ Feuer und Stahl, stammt aus der 4. Generation. Es ist besonders schwach gegen Angriffe vom Typ Boden, aber auch Kampf- und Wasser-Attacken machen ihm zu schaffen. Nutzt diese Schwäche aus und setzt auf folgende Konter (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset Knackrack Lehmschuss und Erdkräfte Demeteros Lehmschuss und Erdbeben Rihornior Lehmschuss und Erdbeben (Crypto-) Mamutel Lehmwelle und Dampfwalze Groudon Lehmschuss und Erdbeben Stalobor Lehmschelle und Schlagbohrer (Crypto-) Sumpex Lehmschuss und Erdbeben (Crypto-) Libelldra Lehmschuss und Erdkräfte Golgantes Lehmschelle und Erdkräfte Rabigator Lehmschelle und Erdbeben

Gegen Heatran eignen sich auch hervorragend eure Mega-Entwicklungen:

Mega-Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze

Mega-Garados mit Kaskade und Hydropumpe

Lohnt sich die Raidstunde mit Heatran?

Gibt es Heatran als Shiny? Ja, Heatran ist auch als Shiny im Spiel zu bekommen. Ihr erkennt es an den pinkfarbenen Augen und dem orangerotem Körper.

Heatran normal (links) und als Shiny (rechts)

Wie stark ist es? Heatran kann mit starken Werten überzeugen. Dabei kann es vor allem mit einem hohen Angriffs- und Ausdauerwert punkten, weshalb es zu den besten Feuer-Angreifern in Pokémon GO gehört. Und auch in der Meisterliga ist es ein guter Kandidat (via pvpoke.com).

Für wen lohnt sich die Raid-Stunde? Jeder der noch ein starkes Feuer-Pokémon für den Einsatz in Raids oder der GO-Kampfliga sucht, der sollte seine Chance heute auf jeden Fall nutzen. Darüber hinaus habt ihr mit etwas Glück die Möglichkeit, einem schillernden Exemplar zu begegnen.

Alternativ bietet es sich durch die Vielzahl an Raids an, möglichst viele Heatran-Bonbons zu sammeln. Diese benötigt ihr, um ein starkes Exemplar hochzuleveln. Wann es Heatran das nächste Mal in den Level-5-Raids geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Werdet ihr heute Abend an der Raid-Stunde teilnehmen? Und welche Konter wollt ihr gegen Heatran nutzen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Übrigens: Das Hoopa-Event bringt euch eine neue Spezialforschung. Wir haben euch alle Quests und Belohnungen zu “Entfesselter Schabernack” zusammengefasst.