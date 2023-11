Pokémon GO: Begrenzte Forschung zum Lichtfestival – Alle Aufgaben und Belohnungen

Passend zum Lichtfestival startet Pokémon GO eine Begrenzte Forschung für alle Trainer. Wir zeigen euch in der Übersicht alle Aufgaben und ihre Belohnungen. So könnt ihr sehen, was sich hinter welcher Quest verbirgt.

Um was geht es? In den nächsten Tagen ist das große Lichtfestival in Pokémon GO mit all seinen Boni aktiv. Die Boni könnt ihr unter anderem dafür nutzen, euch mehr Sternenstaub zu verdienen.

Doch auch eine Befristete Forschung ist Teil des Ereignisses. Aufgrund der Zeitverschiebung konnten einige Trainer bereits alle Aufgaben durchspielen und teilen mit der Community, welche Belohnungen sich dahinter verstecken.

Lichtfestival: Begrenzte Forschung

Aufgabe Belohnung Drehe 30 PokéStops 1 Rauch Fange 30 Elektro-Pokémon Begegnung mit Hisui-Voltobal Fange 30 Feuer-Pokémon Begegnung mit Hisui-Fukano Erkunde 5 Kilometer Begegnung mit Blipp Nutze einen Rauch Begegnung mit Bubungus Fange 15 verschiedene Arten von Pokémon Begegnung mit Magmar Brüte 4 Eier aus Begegnung mit Dedenne

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle 7 Aufgaben ab und holt euch die entsprechenden Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Alola-Raichu, 3.000 Erfahrungspunkte und ein T-Shirt für euren Charakter im Stil des Lichtfestivals.

Wie lange habt ihr Zeit? Da es sich hier um eine zeitlich begrenzte Forschung handelt, hat Niantic einen Zeitraum vorgegeben, in dem ihr die Aufgaben gelöst haben sollt. Ihr habt Zeit vom 7. November um 10:00 Uhr bis zum 12. November um 20:00 Uhr. Dabei handelt es sich um die Ortszeiten.

Allerdings sind die gestellten Aufgaben passend zum Lichtfestival gewählt. Es sollte für aktive Spieler kein Problem sein, innerhalb der ersten Tage alle Aufgaben zu lösen.

Was passiert noch? In den nächsten Tagen stehen einige spannende Events für euch an, bei denen es sich lohnt, mitzumachen. Rampenlicht-Stunden, Raid-Stunden und Themen-Events sind geplant. Genau wie ein Community Day in der Classik-Variante.

