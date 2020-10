Die neuen Events in Pokémon GO zeigen auf jeden Fall nicht, dass man entspannt von Zuhause spielen kann. So startet zum Beispiel demnächst das Halloween-Event, wo zahlreiche Geist-Pokémon auf die Trainer wartet:

Es schien ein wenig so, dass Niantic damit gesagt hat „Corona ist zu Ende, ihr könnt wieder raus!“ So haben es zumindest einige Trainer gesehen.

Das ist etwas komisch: Erst Anfang Oktober hat Niantic die Corona-Maßnahmen in Pokémon GO , die die Spieler vor einer Infektion schützen sollten, zurückgenommen.

Damit könnt ihr also auch im Spiel zeigen, wie wichtig die Maske ist und eure Mitspieler daran erinnern, dass sie am besten auch eine Maske tragen sollten.

Das ist nun neu: Wenn ihr euren Charakter in Pokémon GO individualisieren wollt, gibt es dort nun ein neues Feld mit „Maske“. Dort könnt ihr dann eine weiße Gesichtsmaske auswählen, die euer Charakter tragen kann.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. sieben + = 13

Insert

You are going to send email to