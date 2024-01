Ein Trainer in Pokémon GO hat unverschämtes Glück und die Community würde am liebsten bei ihm einziehen

Durch die Änderung eines PokéStops ändert sich einiges für einen Trainer in Pokémon GO. Er hat eine Arena direkt bei sich in der Wohnung. Viele Fans zeigen sich neidisch: So viel Komfort hätten sie auch gerne.

Darum ist die Wohnung des Trainers so beliebt: Ein Trainer berichtet auf Reddit, dass der PokéStop der direkt neben seinem Haus ist, nun eine Arena ist. Hierdurch ändert sich die Art und Weise, wie er das Spiel spielt. Gerade Spieler, die nicht in einer Großstadt spielen, dürften hierauf sicher neidisch sein.

Welche Vorteile bringt das? Mit einer Arena, die direkt von Zuhause aus erreichbar ist, könnt ihr so gut wie sicher jeden Tag eure kostenlosen Münzen erhalten, ohne eure Wohnung zu verlassen. Die einzige Voraussetzung hierfür ist, dass eure Pokémon auch jeden Tag durch andere Trainer aus der Arena herausgeschmissen werden.

Außerdem könnt ihr an allen Raids teilnehmen, die in der Arena stattfinden. Neben der Einfachheit, diese vom Sofa aus zu erledigen, gibt es hier noch einen weiteren Vorteil: Ihr braucht zur Teilnahme an den Raids nicht die teureren Fern-Raid-Pässe benutzen, sondern könnt auf die Premium-Kampf-Pässe zurückgreifen. Diese kosten weniger PokéMünzen als die Fern-Raid-Pässe.

Wie ein PokéStop zu einer Arena aufgewertet wird

Wie hat der Trainer den PokéStop aufgewertet? Der Trainer berichtet, hat er einen bereits vorhandenen PokéStop zu einer Arena nominiert. Dieser Antrag, den ihr ab Level 38 einreichen könnt, wurde von Niantic angenommen und der PokéStop zu einer Arena umgewandelt.

Wie genau es funktioniert, dass ihr einen PokéStop zu einer Arena verwandelt, haben wir euch bereits einmal hier erläutert.

Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen .

So neidisch sind andere Spieler: Aus der Community melden sich weitere Trainer, die sich in dieser vorteilhaften Situation befinden oder ihm dazu gratulieren. Ein Trainer schreibt: Willkommen im Club! Ich behandle dieses Geschenk mit Respekt und Fairness. Normalweise haue ich die Leute kurz vor Mitternacht raus und werde am nächsten Morgenselber herausgehauen. Über den Tag lasse ich dann die anderen kämpfen. Eine Menge Münzen, wenn wir alle zusammenarbeiten.

Neben weiteren Kommentaren wie Herzlichen Glückwunsch , gibt es auch die folgende Anfrage an den Trainer: Kann ich deinen Keller mieten?

Was sagt ihr zu dem Thema? Wohnt ihr vielleicht sogar selber neben einer Arena oder habt ihr bereits Erfahrung in der Aufwertung von einem PokéStop zu einer Arena sammeln können? Schreibt es gerne in die Kommentare. Weitere Events von Pokémon GO im Januar 2024 findet ihr bei uns natürlich auch.