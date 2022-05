Pokémon GO ärgert Spieler mit teuren Ticket-Preisen: „Ein ganz neues Level“

In Pokémon GO wurden die Details für das GO Fest Berlin bekannt gegeben – unter anderem auch die Preise verschiedener Features. Doch die Kosten frustrieren einige Spieler.

Was ist das für ein Ticket? Dieses Jahr gibt es neben dem „normalen“ GO Fest 2022, das global ablaufen wird, auch mehrere örtlich gebundene Events. Eines dieser Events findet in Berlin statt. Alle Inhalte und Infos zum GO Fest Berlin findet ihr hier.

Vom 1. bis 3. Juli kann man am GO Fest im Berliner Britzer Garten teilnehmen – an einem ausgewählten Tag. Um das zu tun, muss man allerdings ein Zugangsticket für diesen Tag kaufen. Das kostet 24,99 Euro. Damit dürft ihr von 11:00 bis 18:00 Uhr an dem Event teilnehmen.

Zusätzlich bietet Niantic ein „Early-Access-Ticket“ an. Das legt nochmal zwei Stunden drauf und lässt euch von 09:00 bis 18:00 Uhr rein. Es kostet 32,13 Euro.

Zu guter Letzt gibt es auch noch sogenannte „Add-Ons“ für das Ticket. Die gelten zumindest alle drei Tage vom 01. bis 03. Juli am Event-Ort:

Das Raid-Begeisterte-Add-On mit 12 Raid-Pässen pro Tag, 5.000 zusätzlichen Sternenstaub nach einem erfolgreichen Raid, 6 Extra-Bonbons und 3 zusätzliche XL-Bonbons für das Fangen von Pokémon aus Raids der Stufe 5.

Und das „Add-On für Züchter“ mit vierfacher Schlüpfgeschwindigkeit der Eier sowie doppelten Brüt-EP, -Bonbons und -Sternenstaub.

Beide Add-Ons kosten jeweils 10,06 Euro.

Community übt Kritik an Preis und Inhalt

So reagiert die Community: Die ersten Reaktionen zu der Ticket-Bekanntgabe fallen recht kritisch aus. Im Pokémon-GO-Subreddit „TheSilphRoad“ bemängeln Spieler, dass der Preis für das Ticket zu hoch sei – vor allem hinsichtlich der Add-Ons.

Unter anderem kritisieren einige, dass Boni wie Schlüpfdistanz oder Extra-Raid-Boni normalerweise bereits in Tickets enthalten seien, und nicht zusätzlich gekauft werden müssten.

„Zusätzliche 10 Euro für 1/4 der Schlüpf-Entfernung zu zahlen, willst du mich auf den Arm nehmen? Das ist ein ganz neues Level für Niantic, auf das sie sich herablassen“, findet User „anthonyball_“ (via reddit).

„Leute, erzählt mir bitte nicht, dass ihr bereit seid, 25 – 42 Euro für diese Veranstaltung auszugeben. Das ist ein wahnsinniger Betrag für einen Tag“, findet User „justbrowsing527“ (via reddit). Dabei ist allerdings zu beachten, dass zumindest die Add-Ons für das gesamte Wochenende gelten.

„Ich stimme zu, dass die Add-ons ein bisschen viel sind. Und wenn man ein Einheimischer ist, ist der Preis wahrscheinlich etwas zu hoch, um ihn zu rechtfertigen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass eines der Shinys ein regionales ist, dem man jeden Tag zu Dutzenden begegnet“, findet User „Jordaroo92“, schränkt jedoch ein, dass es für Reisende interessanter sein könnte: „Aber wenn man im Urlaub ist, können die täglichen Aktivitäten leicht 25 Euro übersteigen (Besichtigungen/ Museumseintritte/ Attraktionen usw.). Das GO Fest nimmt so ziemlich einen ganzen Tag deiner Reise in Anspruch. So habe ich jedenfalls meine Tickets begründet“ (via reddit).

Zudem gibt es Kritik, dass die angekündigten Inhalte nicht nur hinter einer Paywall, sondern auch noch örtlich gebunden sind. Das gilt vor allem für das „Zenitform Shaymin“. Es ist zwar damit zu rechnen, dass dieses über kurz oder lang auch abseits des Events im Spiel veröffentlicht wird, das könnte aber dauern.

Gibt es auch Gegenstimmen? Einige Trainer argumentieren, dass der Preis für Reisende nicht so sehr ins Gewicht fallen würde – denn man steckt ja sowieso schon einiges an Geld in eine Reise nach Berlin, je nachdem, von wo man kommt. Zudem sei so ein Event vor Ort auch kostspielig,

Zudem verteidigen manche die Add-Ons als eine neue Version des „City Pass“, den man früher mal zu Safari-Zonen kaufen konnte und der ebenso Boni für das ganze Wochenende ermöglichte.

Wir wollen auch von euch wissen: Wie steht ihr zu dem Thema? Derzeit läuft eine Umfrage, in der wir eure Meinung zu dem neuen Event in Berlin erfahren möchten.

Wie findet ihr die Event-Ticket-Preise und die Inhalte für das GO Fest in Berlin? Erzählt es uns in den Kommentaren und nehmt an der Umfrage teil!

Außerdem laufen gerade die Raids mit Mega-Latias und Mega-Latios. Doch die erweisen sich als schwerer, als manche Trainer erwarteten.