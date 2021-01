Beliebtes MOBA Paragon starb, als Fortnite ein Hit wurde – Fan-Projekt soll es wiederbeleben

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Bisher entwickelte SoulEVE nach eigenen Angaben das Spiel quasi als Teilzeitjob, doch das wird sich nun ändern. Das koreanische Studio Netmarble, das vor allem für Mobile-Spiele bekannt ist, hat Team SoulEVE einem Bericht der koreanischen Seite Inven aufgekauft. Die Entwickler sollen sich nun der Abteilung Netmarble F&C anschließen und weiter an Overprime arbeiten (via Inven ).

Aktuell gibt es 21 spielbare Charaktere und eine Map mit der Möglichkeit, 5 vs 5 Matches zu spielen. Die Entwickler wollen auf schnelle, spannungsgeladene Team-Fights setzen. Aktuell kann man es nur auf dem PC testen, aber die Entwickler visieren für später auch Konsolen und Crossplay an.

Das war Paragon: Der Arena-Shooter Paragon erschien 2016 für die PS4 und den PC, sollte aber nur zwei Jahre lang am Netz bleiben. Bereits im April 2018 wurde das Spiel seitens der Entwickler von Epic Games wieder abgeschalte t. Die Begründung damals: Das Spiel wäre zwar bei vielen gut angekommen, letzten Endes wäre aber nur ein Bruchteil hängen geblieben. So gab es am Ende zwar eine enthusiastische, aber kleine Fanbase für Paragon.

