Epics MOBA Paragon schloss im April 2018 seine Pforten. Doch Totgeglaubte leben bekanntlich länger. Daher kehrt es jetzt wieder zurück – in Form von 4 neuen Spielen.

Warum wurde Paragon eingestellt? Fans von Paragon glaubten, dass der Erfolg des Battle Royales Fortnite Schuld daran war, dass Epic Games das MOBA am 26. April 2018 einstellen musste.

Laut Epic Games kam das MOBA aber einfach nicht langfristig bei den Spielern an. Zwar wurde es anfangs recht viel gespielt, aber nur ein Bruchteil der Spieler blieben länger dabei. Die kleine Fanbase, die am Ende noch übrig blieb, konnte einen weiteren Betrieb von Paragon aber nicht rechtfertigen. Daher stellte Epic Games den Titel ein.

Paragon ist tot, lebt aber in vier neuen Spielen weiter.

Aus Paragon werden 4 neue MOBAs

Wie ging es danach weiter? Epic Games nahm die Assets des MOBA und packte sie in den Asset-Store der Unreal Engine. Dort wurden sie allen kostenlos zur Verfügung gestellt, die mit der Engine arbeiten wollten.

Was entstand aus den Assets? Derzeit befinden sich zumindest vier MOBAs in Arbeit, die die Assets von Paragon nutzen:

Fault

Predecessor

CORE

Overprime

Fault soll schon am 17. Juli über Steam im Early Access erscheinen. Ihr tretet in 5-gegen-5-Matches an und schaltet nach und nach neue Helden frei. Fault nutzt ein sogenanntes Feats-System, über das ihr in einem Match stärker werdet, wenn ihr bestimmte Meilensteine erreicht.

Fault ist schon bald spielbar.

Predecessor startet am 10. Juli eine Closed Alpha, für die ihr euch über die Website anmelden könnt, und bietet euch die bekannten Paragon-Helden Feng Mao, Gadget, Muriel, Murdock und Sevarog. Das klassische MOBA soll aber noch um zusätzliche Spielmodi erweitert werden.

In Kürze startet Predecessor in eine Closed Alpha.

CORE befindet sich zwar schon seit 2018 in Arbeit, doch es wurde vor etwa einem Jahr recht still um das Spiel. Auch die Website ist nicht mehr zu erreichen. Es setzt auf die bekannte MOBA-Formel, wollte alles aber etwas modernisieren – mit einem schnelleren Gameplay und weiteren, geheimen Änderungen.

Es ist momentan ungewiss, was aus CORE wird.

Overprime mutet wie eine Mischung aus Paragon und Overwatch an. Das Spiel befindet sich noch in einer recht frühen Entwicklungsphase. Allerdings dürft ihr es schon über die Website herunterladen und euch an den Tests beteiligen.

Overprime befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase.

Es wird sicher interessant sein, zu sehen, wie stark sich diese Spiele letztendlich voneinander unterscheiden und welches davon das Rennen um die Gunst der Spieler machen kann.

Wollt ihr wissen, welche MOBAs sich lohnen? Wir stellen euch die interessantesten Genre-Verterter in unserer Übersicht vor. Vielleicht findet ihr ja ein Spiel, das euch zusagt.