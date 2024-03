In Palworld sprengte ein Spieler aus Versehen seine ganze Insel – Wegen eines einzigen Bugs

Was für ein Pal is Faleris? Das Feuerpal Faleris ist eins der Pals, die ihr als fliegendes Reittier nutzen könnt. Seine Reitgeschwindigkeiten sind 150 langsam, 1000 normal und im Sprint sogar 1400.

Was war die Konsequenz? Der Angriff des Feuerpals dezimierte die komplette sichtbare Karte: Laut der Ereignisliste am linken Bildrand trifft der Angriff viele Lamballs, Chikipis und tötet sogar mindestens ein Mammorest. Zudem sind auch mindestens ein Pal- und ein Fahrender Händler von dem Angriff betroffen.

