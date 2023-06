Ein Nutzer begeistert gerade viele Gamer: Denn er zeigt, warum Sonys PS5-Exklusives unbedingt auf Steam erscheinen müssen

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Die PS5 dürfte daher auch weiterhin bei vielen Gamern einen festen Platz im heimischen Wohnzimmer haben. Dennoch meinen viele, dass Sony seine Spiele weiterhin für den PC bringen müsse. Denn solche Setups zeigen, wie viel gute PC-Setups aus den Spielen herausholen können. Außer es gibt heftige Probleme mit der Performance, wie bei The Last of Us .

Doch die Sache hat auch einen Haken und das ist der Preis: So ein Triple-Monitor-Setup ist nicht günstig. Der LG C2 mit 65-Zoll, welchen der Gamer nutzt, kostet allein pro Modell 1.800 Euro. Für das gesamte Setup, inklusive Gaming-PC, dürften es locker 8.000 oder 9.000 Euro sein, die ihr auf den Tisch legen müsstet. Einige erklären auch etwas sehnsüchtig: So ein Setup könnten sie sich nur leisten, wenn sie im Lotto gewinnen würden.

Auf reddit hat ein Gamer ein knapp 1-minütiges Video gepostet. Es zeigt, wie er auf einem Triple-Monitor-Setup den ehemaligen exklusiven Titel „Spider-Man“ auf dem PC spielt. Man sieht, wie er sich von einem Hausdach durch die Innenstadt von New York schwingt und das in einem atemberaubenden Tempo. Und das sieht wirklich gut aus. Das Video (und den Post) haben wir hier für euch eingebettet:

