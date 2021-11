Spieler von New World beschweren sich seit einiger Zeit über ihre leeren Server. Das ist nicht nur in sich schwierig, sondern zieht auch weitere Probleme nach sich, die mit den Spielmechaniken zusammenhängen. Amazon reagiert nun.

Was ist das für ein Problem? In New World fehlen auf einigen Servern aktuell die Spieler, was mitunter den kostenlosen Server-Transfers zu verdanken ist. Das zieht Probleme wie sinkende Wirtschaft nach sich, aber auch noch viel gravierendere Schwierigkeiten.

Am schlimmsten ist jedoch, dass NPCs die Welten überrennen können. In regelmäßigen Abständen greifen Horden von KI-Gegnern die Gebiete an. Werden sie nicht abgewehrt, werden die entsprechenden Städte teilweise zerstört.

Dadurch verlieren Crafting-Stationen ihre Ränge und es wird unmöglich, wirklich starke Ausrüstung herzustellen – oder überhaupt etwas Nützliches. Einige Spieler fordern deswegen, dass das Problem sofort behoben wird.

Die Verderbnis überrennt regelmäßig die Gebiete und sorgt auch ohne Kriege für stetige Konflikte.

Wie soll das Problem behoben werden? Amazon überlegt nun, Server zusammenzulegen mit sogenannten „Merges“. Dabei werden zwei Server zu einem verschmolzen. Alle Spieler auf beiden Servern können dann zusammenspielen.

Da sich in New World die Gilden (oder Kompanien) jedoch die Welt aufteilen und Gebiete besitzen, ist das nicht so ganz trivial. Amazon erklärt nun in einem neuen Blogpost, wie das funktionieren soll.

Server-Merges sind nicht so leicht, aber Amazon arbeitet dran

Wie funktionieren die Merges? Die Grundlage für die Zusammenlegung wurde schon vor dem Release des Spiels geschaffen. Denn nur Server im gleichen „Set“ können zusammengelegt werden. Darum durftet ihr auch nur einen Charakter pro Set erstellen.

Die empfohlenen Sprachen sind dort ebenfalls gleich, was das Zusammenspiel nach dem Merge leichter macht. Damit ein Server sich für eine Zusammenlegung qualifiziert, werden Faktoren wie Spielerzahl und Engagement berücksichtigt.

Dann wird ein passender Partner-Kandidat besucht. Amazon versucht hier, die Verteilung der Fraktionen und die generelle Bevölkerung zu berücksichtigen. Immer soll das jedoch nicht funktionieren, warnen die Entwickler bereits vorab.

Die Kompanien auf dem Partner-Server behalten ihre eroberten Gebiete. Die Kompanien vom Server, der zusammengelegt wird, bekommen eine Kompensation von 50.000 Talern. Als Beispiel:

Welt X hat zu wenig Spieler und soll mit Welt Y zusammengelegt werden

Auf Welt Y ändert sich nichts weiter – Alle Kompanien behalten, was sie haben

Spieler von Welt X kommen auf Welt Y und behalten all ihre Besitztümer, bleiben in ihren Kompanien

Kompanien von Welt X bekommen 50.000 Taler an Ausgleich, um damit an Kriegen um Gebiete teilnehmen zu können und ihren Status wiederzuerlangen

Wenn eine Welt mit einer anderen zusammengelegt wird, soll es vorher eine Nachricht an alle Spieler geben zusammen mit einem Countdown.

Wann kommen die Zusammenlegungen? Bisher gibt es noch kein Datum für die Merges. Amazon will die ganze Funktion erst noch weiter testen, auch auf nicht-öffentlichen Testservern. Am Montagnachmittag (deutscher Zeit) soll es auch einen Test auf dem PTR geben.

Übrigens arbeitet Amazon laut dem Blogpost auch schon an regions-übergreifenden Transfers. Es soll also irgendwann etwa möglich sein, zische EU und US wechseln zu können. Vorerst steht jedoch das erste große Update des MMOs an:

