Neverwinter spaltet Community mit hartem Update: „Ich gehe zurück zu WoW“

Das Free2Play-MMORPG Neverwinter hat ein neues Update erhalten. Dieses macht das ganze Spiel deutlich schwerer. Nun streiten sich Spieler, ob das gut oder schlecht ist – und suchen nach Alternativen.

Was ist das für ein Update? Am 21. Januar 2021 haben die Entwickler von Neverwinter ein neues Update aufgespielt, welches das Kampfsystem sowie die Skalierung grundlegend veränderte.

Kern der Änderung ist eine Überarbeitung der Ausrüstung und der Skalierung, sowohl der eigenen Werte als auch der Gegner. Das alles sollte übersichtlicher werden und Spieler sollten nicht mehr ständig ihre Ausrüstung anpassen müssen, wenn sie in ein anderes Gebiet wechseln.

Das Update gehört zu den 5 großen Änderungen, mit denen Neverwinter 2021 neue Spieler gewinnen will.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Die Änderungen im Video.

Was hat sich dadurch geändert? Mit den Überarbeitungen wurden die Gegner und Kämpfe deutlich schwerer. Die Spieler können sich nicht mehr einfach durch den Content prügeln oder sich von einem hochstufigen Spieler durchziehen lassen.

Stattdessen sind sie nun darauf angewiesen, aufzupassen und sogar in Gruppen zu arbeiten. Vor allem in Dungeons macht sich das offenbar bemerkbar. In der Community sorgt das alles nun für eine geteilte Meinung und viel Diskussion.

Von „unspielbar“ bis „endlich genieße ich Dungeons“

Darum sind die Spieler genervt: Im subreddit von Neverwinter findet man seit einigen Tagen kaum andere Themen als die Überarbeitung des Kampfsystems. Viele Spieler stören sich daran, dass sie nun nicht einmal mehr einfache Sachen alleine machen können:

„Eine einfache Daily und ich sterbe an Trash Mobs. […] Ich spiele seit 2016, solo und mit einer eigenen Gilde, in der nur ich bin. Ich spiele alleine und hatte viel Spaß bisher. Jetzt nicht mehr. Cryptic will keine Spieler wie mich, dann soll es so sein. […] Ich komme in ein paar Monaten wieder. In der Zwischenzeit gehe ich zurück zu WoW.“ Marsman61 auf reddit

Die Threads bekommen von einigen Spielern Zuspruch. Offenbar haben sie es genossen, sich im Endgame von Neverwinter richtig stark fühlen zu können – was ihnen nun genommen wurde. Allerdings gibt es auch andere Nutzer, die die neue Situation begrüßen.

Was ist daran gut? Der reddit-Nutzer MotleyKhon schreibt in seinem Beitrag, dass er die Änderungen richtig genießt. Es sei toll, einen Dungeon jetzt endlich als Gruppe machen zu können: „Gemeinsam kämpfen oder alleine sterben.“

Zuvor konnte ein starker Spieler den Dungeon angeblich einfach solo machen und die Gruppe mit durchziehen. Das geht jetzt nicht mehr. Dungeons sind nun offenbar der Content, wie er aus anderen MMORPGs wie World of Warcraft bekannt ist.

Offenbar ist das ein Problem, das über das Update hinausgeht. Einige Nutzer werfen ein, dass es sich schlicht nicht gut anfühle, wenn einem etwas weggenommen werde. Und genau das ist in Neverwinter passiert.

Dagegen hätte das alte System auf Dauer vermutlich nicht funktioniert und es sei besser, es jetzt zu ändern, ehe es zu spät sei. Die ganze Diskussion hat allerdings die Frage aufgeworfen, ob nicht Spieler selbst das Problem des MMORPGs sind.