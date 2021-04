Ich habe ein neues Weltraum-MMO gespielt und Star Citizen sollte sich fürchten

Bis sich Star Citizen in einem Releasezustand befindet, müssen wir wohl noch lange warten. Doch mit einem kleinen Indiespiel könnt ihr schon jetzt eine sehr ähnliche Spielerfahrung erleben. MeinMMO-Autor Andreas Bertits hat sich Starship EVO angesehen.

Ja, auch ich warte auf Star Citizen. Eine riesige Galaxis zu erkunden, Pirat oder Händler zu sein und mein eigenes Schiff mit einer Crew aus Freunden kommandieren zu können, das wünsche ich mir schon, seit ich 1993 Privateer gespielt habe. Doch Chris Roberts Entwicklerstudio Cloud Imperium Games braucht einfach noch mehr Zeit, um Star Citizen fertigzubekommen. Ein solches Projekt lässt sich eben nicht in wenigen Jahren auf die Beine stellen.

Umso erstaunter war ich, als ich auf YouTube ein Video von Starship EVO entdeckte. Das Indiespiel, das zuvor Skywanderers hieß, verspricht mir, mein eigenes Raumschiff selbst bauen und damit eine Galaxis erforschen zu können. Das Beste: man kann schon in einer Early-Access-Version spielen. Da diese über Steam nur 16,79 Euro kostet, hab ich mir den Titel einfach mal angesehen.

Auf in eine Galaxis voller Möglichkeiten

Die ersten Schritte: Also erschuf ich einen Charakter – was sehr rudimentär abläuft, indem man einen Namen eingibt, eines von fünf Völkern sowie das Geschlecht wählt und sich für eine Frisur entscheidet. Und schon lehrte mich das Tutorial, wie ich mein erstes Raumschiff bauen konnte.

Was direkt auffällt: Starship EVO verfügt nicht über eine solche Bombast-Optik wie Star Citizen, sieht aber mit dem stilisierten Comic-Look trotzdem gut aus. Aus der Ego-Sicht erkundete ich die Umgebung. Wichtigstes Werkzeug im Spiel ist das Multi-Tool, das es euch erlaubt, Objekte zu manipulieren und mit der Gravitation zu spielen. Über dieses Tool baut ihr Blöcke und ordnet sie an, um Bauwerke oder Schiffe zu erschaffen. Das ganze erinnert dabei ein wenig an Lego. Wie genau das funktioniert, bringt euch das Tutorial sehr gut bei. An der Steuerung gibt es nichts zu meckern, sie ist intuitiv und geht flott von der Hand.

Dieser Trailer gibt euch einen Einblick in das Spiel:

Der Start ins All: Schon bald hatte ich mein erstes Schiff erstellt, hüpfte ins Cockpit und startete durch. Das, was ich zuerst für die Textur einer Ringwelt in der Ferne hielt, entpuppte sich als echter Planet, den ich komplett erkunden konnte. Mit dem Schiff raste ich über die Berge und Ozeane hinweg, was ein beeindruckendes Gefühl hinterließ. Überall konnte ich landen, um zu sehen, was mich erwarten würde – was allerdings noch so gut wie nichts war. Starship EVO befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase. Alternativ zum Fliegen mit einem Raumer bietet Starship EVO die Möglichkeit, mit Fahrzeugen über die Landschaften zu heizen.

Doch das war erst der Anfang. Denn es ist möglich, ins All zu starten und dort andere Planeten zu besuchen. Um diese schnell zu erreichen, ist ein Warp-Antrieb nötig. So öffnet sich Starship EVO Stück für Stück und offenbart eine riesige Galaxis voller Möglichkeiten – welche die Early-Access-Version jedoch noch nicht komplett ausnutzt. Wie schon erwähnt, handelt es sich um eine frühe Version und außer Erkundung, Objekten bauen und kämpfen gibt es noch nicht viel zu tun.

Kämpfe ergeben dann einen Sinn, wenn ihr euch auf einem Server mit vielen anderen Spielern befindet und sich hier schon Fraktionen gebildet haben. Das führt zu spannenden Raumgefechten oder Shooter-Kämpfen auf Planeten. Den Auseinandersetzungen fehlt aktuell jedoch noch etwas der „Bums“. Und zwar buchstäblich. Die Waffen hören sich schwach an, Explosionen wirken unspektakulär.

Kämpfe in Starship EVO könnten etwas spektakulärer inszeniert sein.

Aber ich bin zuversichtlich, dass sich hier noch einiges tut. Interessant ist aber, dass ihr in Raumkämpfen die Energie des Schiffes taktisch managen müsst. Braucht ihr mehr Saft für die Schilde oder wollt ihr schneller fliegen? Das könnt ihr je nach Situation selbst einstellen. Darüber hinaus ist es möglich, in den Kämpfen bestimmte Systeme der gegnerischen Raumer anzuvisieren, um beispielsweise gezielt ihre Waffensysteme oder die Hülle zu beschädigen.

Spieler können im Übrigen gemeinsam riesige Raumstationen erschaffen und diese komplett einrichten oder zusammen gewaltige Schlachtschiffe bauen und mit diesen dann in den Krieg ziehen – beispielsweise um die Kontrolle von Planeten und deren Rohstoffen zu übernehmen. Der Bau solcher Konstruktionen nimmt aber viel Zeit in Anspruch. Schiffe lassen sich tunen und reparieren – sogar mitten in den Kämpfen, was die Schlachten ziemlich in die Länge ziehen kann.

Ein echter Konkurrent für Star Citizen? Starship EVO zeigt beeindruckend, was ein einziger Indie-Entwickler auf die Beine stellen kann. Zwar ist noch sehr viel am Spiel zu tun, doch schon jetzt macht es Spaß, Schiffe oder Raumstationen zu bauen, durchs All zu flitzen und sich ein paar Gefechte zu liefern. Die wichtigsten Spielsysteme sind vorhanden, was Starship EVO wie eine große Sandbox wirken lässt, die eben nach und nach um neue Inhalte erweitert wird. Es ist kein Flickenteppich aus verschiedenen Modulen.

Mit mehr Entwicklungszeit könnte aus Starship EVO ein sehr spannendes Onlinespiel werden. Ob es an den Umfang und die epische Größe von Star Citizen heranreicht, ist eher fraglich. Cloud Imperium Games sollte es aber dennoch zu denken geben, dass hier eine Person etwas kreiert, was das Großprojekt von Chris Roberts mit einem riesigen Team umsetzen will.

Auch, wenn manche Fans von Star Citizen das nicht gerne hören und vielleicht auf die Barrikaden gehen, aber Starship EVO wirkt in der frühen Version schon mehr wie „aus einem Guss“ als das, was Star Citizen in der Alpha bietet. Alleine deswegen sollte sich Cloud Imperium Games schon ein wenig fürchten. Denn wer weiß, was hier noch alles entsteht.

