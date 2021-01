2021 bekommt Elite Dangerous endlich das, worum ich Star Citizen so sehr beneide

MeinMMO-Autor Sven Galitzki freut sich unheimlich auf das Jahr 2021 bei der Weltraum-Sim Elite Dangerous. Denn mit der Odyssey-Erweiterung kommen einige neue Features ins Spiel, auf die er und viele andere schon seit 2014 warten und bei denen er dann nicht länger neidisch zu Star Citizen rüberschielen muss.

Was ist Elite Dangerous überhaupt? Elite Dangerous ist eine riesige SciFi-Weltraum-Sim mit MMO- sowie Wirtschafts-Elementen. Es zählt seit Jahren zu den beliebtesten Space-Games auf dem Markt und hat eine treue Fangemeinde.

Das Spiel dreht sich im Kern um das Leben als Weltraum-Pilot, wobei der Spieler darüber entscheidet, wer oder was er dort werden will und was er dort macht. Egal ob legendärer Entdecker, gefürchteter Pirat, luxuriöses Weltraum-Taxi oder erfolgreicher Händler – ihr habt es selbst in der Hand. Dabei verdient man sich immer mehr Credits, kauft sich bessere Raumschiffe und rüstet diese weiter auf. Der Fokus liegt dabei klar auf den Raumschiffen.

Doch das dürfte sich schon bald ändern. 2021 könnte Elite Dangerous nämlich für weitaus mehr Spieler interessant werden, als es bisher in Form einer SciFi-Weltraumsimulation ist.

Elite Dangerous wie man es bisher kennt

Deshalb freue ich mich riesig auf 2021 bei Elite Dangerous

Das kommt 2021 bei Elite Dangerous: Im Jahr 2021 erscheint die 2. große Erweiterung für Elite Dangerous – Odyssey. Dieses Addon wird dabei von vielen Fans mit Spannung erwartet. Denn damit kommen einige vielversprechende, neue Features ins Spiel, nach denen sich die Community bereits seit dem Release von Elite Dangerous im Dezember 2014 sehnt.

Doch auch für Spieler und Fans anderer Genres könnte Elite Dangerous durch Odyssey durchaus interessant und attraktiv werden. Denn Elite schlägt damit im Prinzip eine neue Richtung ein und wird so mehr als „nur“ eine große Space-Sim.

Auf diese 2 Features warten viele seit Release: Den Kern von Odyssey bilden an sich 2 größere Features, die Hand in Hand einhergehen:

die sogenannten Space-Legs

und die Shooter-Kämpfe

Wird erstmals mit Odyssey möglich sein: Fortbewegung zu Fuß und Gefechte in Shooter-Manier

Als Space Legs, also Weltraum-Beine, wird dabei die Möglichkeit umschrieben, das eigene Schiff oder dessen Erkundungs-Fahrzeug zu verlassen und sich mit seinem Charakter dann frei auf Planetenoberflächen, in Gebäuden oder in Stationen bewegen zu können.

Die Shooter-Kämpfe sind im Prinzip ein damit einhergehendes Element und ermöglichen es, dann auch euren Avatar, also den eigentlichen Spiel-Charakter, mit unterschiedlichen Waffen sowie anderer Ausrüstung anzupassen und dann mit diesem Kämpfe im Stile eines First-Person-Shooters auszufechten.

Hier ein erster Vorgeschmack auf das neue Gameplay: Bis vor Kurzem gab es von Odyssey, den Space Legs sowie den Kämpfen im Prinzip nur einige wenige Bilder. Doch Mitte Dezember gab es endlich einen ersten richtigen Einblick in Form eines Gameplay-Trailers. Hier könnt ihr euch ein erstes Bild von diesen kommenden Features machen:

Konkurrenz für Star Citizen?

Deshalb beneide ich Star Citizen (noch): Genau für diese 2 coolen Features habe ich bislang stets Star Citizen beneidet – den mit Abstand größten, direkten Konkurrenten und in den Augen vieler auch der absolute Platzhirsch in diesem Genre.

Zwar befindet sich das ambitionierte Star Citizen mit seinem gewaltigen Budget immer noch in Entwicklung und Elite ist längst als fertiges Spiel auf dem Markt, doch die Fortbewegung zu Fuß sowie das Kämpfen außerhalb von Raumschiffen ist dort bislang nicht möglich. Bei Star Citizen gehört es hingegen bereits seit einer ganzen Weile fest zum Repertoire. Und damit bietet Star Citizen bislang eben auch eine ganze andere, tiefere Erfahrung, als Elite Dangerous – eine Erfahrung, die sich viele Elite-Spieler aber schon seit Langem wünschen und herbeisehnen.

Doch diese 2 Wünsche, die seit jeher zu den größten der Community zählen, gehen bald endlich in Erfüllung.

Die Space Legs, die Weltraum-Beine, zählen seit jeher zu den größten Spieler-Wünschen

Was bedeutet Odyssey für Elite Dangerous? Mit Odyssey dürfte Elite Dangerous eine komplett neue Richtung einschlagen. Es werden dabei nicht nur einige der größten Spieler-Wünsche erfüllt, das Spiel könnte damit für ein viel breiteres Publikum interessant und attraktiv werden – die Entwicklung geht nämlich von einer Space-Sim mit Multiplayer-Elementen in Richtung vollumfängliches SciFi-MMO.

Die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Spielern auch zu Fuß Abenteuer rund um den eigenen Charakter außerhalb des Raumschiffs erleben zu können, sowie das Shooter-Gameplay mit seinen zusätzlichen Waffen und Ausrüstung, eröffnen hier komplett neue Möglichkeiten. Damit wird das bisherige Elite-Erlebnis stark aufgewertet und Elite stellt sich allgemein viel breiter auf. Definierte sich das Spielerlebnis bisher rein über das Schiff, so rücken mit Odyssey dann der eigentliche Charakter und seine Abenteuer verstärkt ins Rampenlicht und bereichern die bisherige Erfahrung, wobei das Schiff-Gameplay ja nicht wegfällt.

Wird Elite Dangerous mit Odyssey ein vollumfängliches MMO?

Was ebenfalls spannend ist: Elite Dangerous bewegt sich mit Odyssey generell merklich mehr in Richtung Star Citizen. Denn auch bei dem Konkurrenten dreht sich das Erlebnis um mehr als nur Raumschiffe. Soziale Aspekte, Begegnungen und Interaktionen mit anderen Spielern, Shooter-Elemente, sowie Abenteuer außerhalb der Schiffe – das alles macht ebenfalls einen wichtigen Teil des Gesamt-Erlebnisses aus. An sich ist Star Citizen bereits eine Art Space-MMO (oder soll das mal werden, wenn es denn irgendwann komplett fertig wird) und Elite Dangerous will mit Odyssey offenbar ebenfalls diesen Weg einschlagen.

Übrigens, gerade für Fans oder Interessenten auf Konsolen (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und S) könnte Elite Dangerous mit Odyssey noch eine sehr spannende Entwicklung nehmen. Denn Star Citizen, den größten Konkurrenten, gibt es nur für PC. Dabei wird es auch bleiben. Elite Dangerous ist hingegen bereits auf Konsolen vertreten und die neue Erweiterung bringt vieles, was bislang auch Star Citizen ausmacht.

Space Legs und Shooter-Gefechte kommen mit Odyssey auch für Konsolen – Star Citizen nicht

Dort könnte Elite dann also ein zumindest in Grundzügen ähnliches Gameplay bieten (wenn wohl auch nicht in der gleichen Qualität und Tiefe) und würde Konsolen-Spieler mit dem locken, wo Star Citizen auf den entsprechenden Plattformen eben nicht punkten kann – nämlich mit Star-Citizen-Feeling auf Konsolen. Auch für Fans und Interessenten von Star Citizen, die eine Konsole zu Hause stehen haben, könnte Elite Dangerous im Jahr 2021 also durchaus spannend werden.

