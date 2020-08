Das Weltraum-Sandbox-MMO Dual Universe startet heute in die Beta. Dann können endlich alle Fans von freiem Bauen und Erkunden ein komplettes Universum voller Planeten und Raumschiffe erforschen. Alle Infos zum Start der Beta und wie ihr daran teilnehmt, sowie den exklusiven Trailer, findet ihr hier auf MeinMMO.

Was ist Dual Universe? Dual Universe ist eine ambitionierte Weltraum-MMO-Sandbox und wird vom Studio Novaquark entwickelt. Das Highlight von Dual Universe ist klar die frei begehbare Welt, in der ihr unzählige Planeten erforschen könnt. Außerdem basiert die gesamte Wirtschaft auf den Aktionen der Spieler und ihr könnt dank der modifizierten Unity-Engine und der Voxel-Grafik so ziemlich alles selbst bauen.

Raumschlachten sind in Dual Universe besonders spektakulär.

Das gilt für Gebäude wie auch für Raumschiffe. Freut euch also auf abgedrehte Kreationen, mit denen ihr durch das Universum düst und Ressourcen abbaut oder andere Spieler umnietet.

Außerdem sollen sich massig Spieler gemeinsam auf einem Server tummeln und in Echtzeit ihren Geschäften nachgehen können.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Der Beta-Trailer zu Dual Universe – Exklusiv hier bei MeinMMO.

Wann startet die Beta? Heute, am Donnerstag, den 27. August 2020 startet die große Beta von Dual Universe. Zum Zeitpunkt dieser News sollte das Spiel bereits spielbar sein.

Wie kann man an der Beta teilnehmen? Die Entwickler haben sich bei Dual Universe bewusst gegen ein Free2Play-Modell und für ein kostenpflichtiges Abo entschieden. Kostenlos kommen lediglich Backer der Alpha-Version in die Beta. Der Rest muss sich ein Abo holen, das 6,99 Euro pro Monat kostet. Auf der offiziellen Seite von Dual Universe könnt ihr euch anmelden und das Abo abschließen.

Wer mag, kann auch beeindruckende Häuser bauen.

Was passiert in der Beta? In der Beta konzentriert sich das Gameplay vor allem auf den Weltraum, in dem epische Schlachten stattfinden können. Bodenkämpfe kommen noch nicht vor. Die Beta wird bis zum Release 2021 laufen und mit einem finalen Wipe enden.

Interview mit Chefentwickler auf GameStar

Hier gibt’s das Interview: Wenn jetzt euer Interesse an Dual Universe und der Beta geweckt ist, dann können wir euch das große Interview zwischen unserer Schwesterseite GameStar und dem Chefentwickler und Studiogründer Jean-Christophe Baillie von Novaquark empfehlen, in dem sie über das Spiel sprechen werden.

Das Interview läuft am Freitag, den 28. August 2020 um 19:30 auf Twitch via MAX (Monsters And Explosions) sowie dem YouTube-Kanal der GameStar.