Neues MMORPG lässt euch tun, was ihr wollt, startet bald in die Alpha

Past Fate könnte ein sehr interessantes Sandbox-MMORPG werden. Die Entwickler scheinen das zu liefern, was sich viele Fans des Genres wünschen.

Was ist Past Fate? Das neue Sandbox-MMORPG versetzt euch in eine Welt, in der Wikinger gegen Barbaren kämpfen. Als aber eine neue Bedrohung aufzieht, werden die Dienste von Söldner gebraucht, welche sich den Fraktionen anschließen, um in einem Krieg zu kämpfen.

Ihr seid einer dieser Söldner, den ihr aus den Klassen Warrior, Necromancer, Mage, Pirate und Priest erstellt. Ihr erkundet nun eine riesige Welt, in der ihr tun und lassen könnt, was ihr möchtet.

Ein interessantes MMORPG

Welche Features bietet das MMORPG? Past Fate will euch mit vielen interessant klingenden Spiel-Elementen überzeugen. Dazu gehören:

Erkundung einer großen Welt

Ihr heuert Söldner für große Schlachten an

Ihr nehmt an Eroberungen und Belagerungen teil

In der Spielwelt lauern viele Feinde auf euch, die ihr bekämpft

Seefahrt wie in Lost Ark und auch Seeschlachten spielen eine Rolle

PvP könnt ihr auf speziellen PvP-Servern in der Spielwelt austragen und auf PvE-Servern kämpft ihr auf speziellen Schlachtfeldern sowie in Arenen gegen Mitspieler

In den WoW-ähnlichen Raids kämpft ihr mit bis zu 24 Spielern gegen Bosse

Ihr steigt in finstere Dungeons hinab

Ihr könnt gewaltige Weltbosse bekämpfen

Ihr begebt euch auf die Suche nach Schätzen

Was ist das Besondere an Past Fate? Schwarze Magie spielt eine wichtige Rolle. Wer diese meistert, der kann sich in der Nacht in ein grausiges Ungeheuer verwandeln. Deswegen sind die Nächte im Spiel auch besonders gefährlich, weil dann solche Kreaturen ihr Unwesen treiben.

Bald beginnt die Alpha

In welchen Zustand befindet sich das Spiel? Past Fate startet am 24. Februar in eine offene Alpha-Phase. Die Pre-Alpha ist damit beendet. Besucht die offizielle Website, um mehr über den Start der Alpha zu erfahren und darüber, wie ihr mitmachen könnt. Die entsprechenden Details sollten bald dort zu lesen sein.

Was bietet die Alpha? Die Testphase bietet euch einen Einblick in das MMORPG und lässt euch erste Schritte in der Spielwelt machen. Natürlich ist noch nicht alles enthalten. Diese Dinge haben die Entwickler für die Alpha angekündigt:

Warrior-Klasse

Westborough Quests

Noston und Courlun Quests

Level Cap bei Stufe 10

Ihr müsst das Geheimnis von Graf Feros Blackfang ergründen, um Blackfang Keep in der Alpha 2 zu erkunden

Crafting und Gathering in einer frühen Version

Hört sich das MMORPG Past Fate spannend für euch an? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.